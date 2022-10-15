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Соратник Зеленського пояснив, хто розганяє чутки про «втому від України»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Соратник Зеленського пояснив, хто розганяє чутки про «втому від України»
Щоб «втоми» від війни не було, треба просто більше робити
фото з відкритих джерел

На думку депутата Мережка, втомилися ті, хто нічого не робить

Україна не повинна сходити з інформаційних радарів і випадати з суспільної думки. Лише за такої умови світ не втомиться від війни в та продовжить активно допомагати нам долати ворога. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко.

«Цю тезу про «втому» дуже активно використовують росіяни. І я б виділив такий парадокс, що цей наратив активніше розповсюджують якраз ті, хто менше всього робить. Наприклад, в Польщі та країнах Балтії почути про «втому» неможливо, хоча вони допомагають набагато більше, ніж деякі європейські країни. Щоб цієї «втоми» не було – треба просто більше робити», – висловив свою думку Мережко.

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що європейська спільнота не може собі дозволити втомитися від війни, яку розвʼязала Росія.

Крім того, Боррель наголосив, що жодна країна не може залишатися осторонь перед російською агресією проти України. Дипломат заявив, що «агресія Росії є кричущим порушенням міжнародного права», «веде до фрагментації світового порядку і ставить під загрозу відновлення глобальної економіки».

Також Боррель закликав Європу вчитися співіснувати з Росією.

Напередодні президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги. Американський лідер підписав указ, яким уповноважив держсекретаря Ентоні Блінкена виділити на підтримку української держави $725 мільйонів.

12-13 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося чергове засідання контактної групи з оборони нашої країни, так званий «Рамштайн-6». Для участі в засіданні до Брюсселя прибули голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі.

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Теги: росія агресія президент росіяни

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