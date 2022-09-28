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Як розпізнати іранські дрони: роз'яснення «Півдня»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як розпізнати іранські дрони: роз'яснення «Півдня»
З 10-го вересня росіяни намагалися атакували Україну 30 дронами-камікадзе
фото ілюстративне

Проліт дрона-камікадзе нагадує звук мотора мопеда чи бензопили

Іранські дрони-камікадзе Росія застосовує зазвичай для ударів по об'єктах інфраструктури, а не по скупченню людей. Вони мають характерний та гучний звук. Про це повідомила речниця Сил оборони «Півдня» Наталя Гуменюк на брифінгу.

«Їхньою (дронів камікадзе, – ред.) характерною ознакою є політ на низькій висоті, саме тому їх складно виявити силам протиповітряної оборони. Але вони досить гучні, їх можна почути навіть вночі. Це нагадує звук мотора мопеда чи бензопили», – розповідає речниця.

Людям, які почули характерний звук необхідно перейти в укриття та уникати місць, куди можуть бути спрямовані ці дрони-камікадзе.

У підрахунку всього в зоні відповідальності ОК «Південь» з 10-го вересня було зафіксовано використання росіянами 30 таких дронів. 22 дрони було збито силами протиповітряної оборони, тільки 10 влучили, але не всі ці влучання були результативними.

Раніше «Південь» назвав області, яким загрожують іранські дрони.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня російські окупанти вкотре атакували Одещину дронами. Вранці 25 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучивши в адмінбудівлю.

СБУ затримала коригувальника дронів-камікадзе по Одещині.

Теги: окупанти росія Іран війна безпілотник Україна

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