«Трубу прорвало». Чому мовчить Зеленський?

Керівник ДБР Роман Труба та президент Володимир Зеленський: чим завершиться корупційний скандал?

Глава Офісу президента керує ДБР? «Слуги народу» намагаються зам’яти черговий скандал

Інформаційний простір вибухнув черговим скандалом, учасниками якого стали високопосадовці з команди нового президента. Та цього разу мова йде не про їхні приватні, інтимні справи чи гріхи минулого. Галасу наробила новина про те, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба начебто узгоджує свої дії із керівником Офісу президента Андрієм Богданом. Інформація підтверждується записом телефонної розмови, начебто із кабінету керівника ДБР, на якому звучить голос, один в один схожий з голосом Труби. Першоджерелом аудіо став телеграмканал «Трубу прорвало».

Епізод відбувся 17 липня цього року. На записі чути, як Труба просить помічницю вийти з його кабінету, а через кілька секунд телефонує ймовірно Богдану, оскільки називає свого співрозмовника шанобливо «Андрієм Йосиповичем». Під час розмови керівник ДБР звітує про свій ранковий брифінг, скликаний через неявку експрезидента Порошенка на допит у цей день. Труба також радиться щодо наступного виклику колишнього глави держави на допит.

«Там повістка вручається за три дні і ми технічно не могли його викликати на п'ятницю. Давай ми тут зробимо паузу. Як я розумію, нам у цьому провадженні потрібен якийсь результат юридичний. Да. Якщо ми його викличемо на п'ятницю навіть по безпредєлу, він зманіпулює і виставить себе жертвою», - каже голос, який ймовірно належить Трубі. Далі вислухавши співрозмовника, додає: «Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю, що я все зроблю. Щоб ти зрозумів, у мене 25 слідчих, я не можу всю країну ними перевернути. Але це справа для нас пріоритетна. Ця справа для нас пріоритетна».

Сам Труба назвав опубліковані аудіозаписи «фейком і це провокацією». Він дав журналістам нечіткий коментар, у якому запевнив, що провокації його не зламали. Ба більше – чогось подібного він і очікував від своїх опонентів, щоправда, не назвав їх поіменно.

У той же час журналіст Юрій Бутусов запевняє, що від власних джерел отримав підтвердження у тому, що запис реальний, не змонтований і не підроблений.

Голова ДБР наголосив, що не збирається звільнятися. «Чи я буду подавати у відставку? Не буду. За цей період часу зроблено надзвичайно багато. Ще більше мені необхідно зробити для того, щоб ДБР було незалежним правоохоронним органом», - зазначив Труба.

Очевидно, що телеграмканал «Трубу прорвало» був створений спеціально під публікацію усіх записів, зроблених ймовірно у кабінеті голови ДБР. Вчора на ньому були оприлюднені й інші «зливи» розмов керівника цієї правоохоронної структури. Їхній зміст такий:

Труба, керуючись командами, даними по телефону і смс від генерального прокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана - призупиняє на час візиту місії МВФ обшуки в Дніпровській міськраді, Приватбанку та НБУ.

Справи проти Порошенка, які веде ДБР, контролюються Офісом президента і особисто Богданом.

19 вересня, за словами Труби, президент поставив йому завдання відкрити справи щодо конкретних державних структур і галузей. Якщо відкриє, то залишиться на посаді.

Директор НАБУ Артем Ситник телефоном повідомляє Трубі, що у скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка фігурують заступники Труби.

Проект підозри екс-в.о.міністра охорони здоров'я Уляні Супрун Труба, за його словами, возив особисто президенту.

Глава компанії-виробника спальних мішків для Міноборони Михайло Немирівський обговорював з Трубою перебіг розслідування щодо закупок в армії, щоб уникнути фігурування свого прізвища у скандалі.

Труба намагається всидіти на кріслі?

На думку політолога Володимира Фесенка, всі оприлюднені розмови мають логічне підґрунтя: Труба намагається вислужитися перед Богданом з єдиною метою – зберегти посаду. «У Раді лежить вже проголосований у першому читанні законопроєкт щодо оновлення моделі роботи ДБР, зокрема, принципів призначення керівника та кадрової політики Бюро. Є припущення, що ухвалення закону призведе до зміни директора ДБР», - розказав Фесенко у коментарі «Главкому».

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №2116 про внесення змін до закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо вдосконалення діяльності ДБР. Одна з правок стосується питання перезавантаження керівництва ДБР. У зв'язку з тим, що суттєво зміниться обсяг повноважень директора ДБР і статус органу…

Народний депутат від «Європейської Солідарності» Ірина Фріз повідомила «Главкому», що розгляд цього законопроєкту у другому читанні запланований на наступний пленарний тиждень – тобто, з 2 грудня.

«За чинним законом главу ДБР призначає президент за поданням прем’єр-міністра, який формує своє подання після проведення конкурсу і подання від конкурсної комісії. За новим законом, прем’єр усунутий: президент після конкурсу призначає голову ДБР. Звільняти його за новим законом може Верховна Рада за поданням конституційної більшості - двох третин від складу парламенту (тобто 300 депутатів)», - роз’яснила Фріз.

А от у провладній монобільшості, яку трусять скандал за скандалом, не воліють розбиратися у тому, що наговорив у своєму кабінеті керівник ДБР. Голова комітету з питань правоохоронної діяльності, нардеп від «Слуги народу» Денис Монастирський зазначає, що розмови про необхідність реакції профільного комітету – завчасні. «Я думаю, по-перше, правоохоронні органи мають встановити достовірність цих записів. Лише після встановлення достовірності комітет може якось відреагувати», - сказав він у коментарі «Главкому». Депутат додав, що правоохоронці мають самі на підставі повідомлень преси відкрити кримінальне провадження і розслідувати.

«По-друге, я вважаю, що і слідству, і громадськості необхідно, аби скандал прокоментували його фігуранти, у першу чергу – сам Роман Труба», - зауважив нардеп.

Крім того, Монастирський переконаний, що ситуація, яка склалася навколо ДБР може становити «загрозу національній безпеці», однак не тим, що глава Офісу президента фактично у ручному режимі керує незалежним правоохоронним органом, який був створений не так давно. «Абсолютно неприпустимо, коли керівника правоохоронного органу можна отак просто прослуховувати. Ми розуміємо, що у разі, якщо це правда, то на плівках може бути зафіксована і інформація, що становить таємницю досудового розслідування, і факти, що становлять таємницю діяльності ДБР», - зазначив депутат.

Наслідки

Журналіст Юрій Бутусов переконаний: у зв’язку з таким скандалом має висловитися президент. Крім того, нардепи мають створити тимчасову слідчу комісію, яка б провела перевірку розмов Труби з Богданом. Директор НАБУ теж мав би оприлюднити заяву: чи розмовляв він із Трубою, а також терміново відкрити проти нього кримінальне провадження. Однак поки що нічого подібного не відбувається. Нова влада діє за принципом: кожен новий скандал вже завтра може затьмарити наступний. Зеленський мовчить, Ситник – теж. Труба у відставку не збирається. Наступного пленарного тижня стане зрозуміло, чи планують парламентарі взяти цю історію до розгляду, однак наразі вже зрозуміло: профільний комітет Верховної Ради «умив руки».

Роман Сініцин, відомий волонтер, один з організаторів липневої акції протесту через реєстрацію одіозних Андрія Клюєва та Анатолія Шарія кандидатами у нардепи, переконаний: юридичних наслідків оприлюднення такої інформації не буде.

«В ідеальній країні фігуранти подібних записів подавали б у відставку одразу і потім проти них довго б тривало слідство. У нас же таких «зливів» були десятки: «рибки Холодницького», «рюкзаки Авакова» - але ж абсолютно нічого не відбулося. Тому у мене жодних ілюзій з приводу перспектив подальшого розвитку цієї ситуації», - сказав він у коментарі «Главкому» і додав, що не планує разом з однодумцями виходити на вулиці з протестами.

У ЗМІ неодноразово з’являлась інформація про те, що Труба відкриває провадження за провадженням проти Петра Порошенка за заявами та вказівками заступника голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова, який має дружні контакти з Андрієм Богданом.

Державне бюро розслідувань — новий правоохоронний орган, який був створений для боротьби із злочинами високопосадовців

Політолог Володимир Фесенко не бачить нічого дивного у тому, що керівник ДБР контактує з керівником Офісу президента чи його агентами і так намагається побудувати взаємовигідні стосунки з новими центрами впливу. «Подібне було і раніше при всіх президентах. І генпрокурор, і міністр внутрішніх справ, керівники СБУ намагалися мати конструктивні, лояльні, а то й дружні стосунки з керівником Адміністрації президента. Такі традиції української політики», - визнає експерт.

Політолог вважає, що імідж президента Володимира Зеленського від цього скандалу особливо не постраждає – більшою мірою ризикує сам Труба. Тим більше, що спілкування з Богданом – не перший скандал навколо Труби.

Журналістка Зоя Казанджи не поділяє цю думку: «Можемо констатувати, що президент Зеленський в курсі, він благословив своїх гопників саме на такі дії. Сам Зеленський взагалі мало уявляє, як це все працює. Пам’ятаєте, як на пресмарафоні він розповідав, що думав, коли взяв у руки булаву, саджати всіх. Але йому пояснили, що так не буває. Але, як бачимо, президент і далі продовжує уявляти собі, що влада – це коли ти можеш всім помститися».

Роман Труба став директором ДБР у листопаді 2017 року - за результатами конкурсу. Увесь перебіг цього конкурсу супроводжували скандали. Тодішні депутати-«єврооптимісти», зокрема Мустафа Найєм, наголошували, що конкурс проводився непрозоро. Активісти також звертали увагу на те, що в конкурсній комісії були лише представники від президента, Кабміну та парламенту і жодного члена від громадськості. Про перемогу Труби, якого спершу пов’язували з Адміністрацією президента та секретарем РНБО Олександром Турчиновим, а пізніше – з «Народним фронтом», стало відомо ще до офіційного оголошення результатів. І у вирішальний день, 16 листопада, конкурсна комісія навіть не створювала видимості дискусії.

За свою прокурорську кар’єру очільник ДБР не був помічений у гучних скандалах, але й яскравою фігурою його назвати не можна. «Він має великий досвід слідчої роботи – від районної в місті Львові прокуратури до керівника слідчого підрозділу ГПУ, весь час тільки на слідчих посадах, – розповідав два роки тому «Главкому» один з львівських прокурорів, який давно знає Трубу. – Думаю, його рекомендують на цю посаду випадково, через злив інформації на інших кандидатів».

Наталія Сокирчук, «Главком»

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