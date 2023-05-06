Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Це треш»: Резніков розповів, як літав на переговори з Росією в Білорусі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Це треш»: Резніков розповів, як літав на переговори з Росією в Білорусі
Рішення про перемовини з Росією на початку широкомасштабного вторгнення було для Резнікова найважчим
фото: скриншот відео

Глава Міноборони зізнався: не знав, як успішно вести переговори, якщо ненавидить своїх опонентів

Українська делегація літала на переговори з росіянами до Білорусі на гелікоптерах НАТО. Про те, як це було, розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Дмитру Комарову.

Рішення про перемовини з Росією на початку широкомасштабного вторгнення було для нього найважчим. Глава Міноборони зізнався, що не знав, як успішно вести переговори, якщо він ненавидить іншу сторону. Водночас він розумів, що йому довелося б «протокольно потиснути руку і не гарчати», щоб отримати результат. Резніков додав, що переговори мали відбуватися на території Білорусі, якій Україна не довіряла – членів делегації могли взяти в заручники або вбити, підлаштувавши «інцидент».

За словами посадовця, росіяни пропонували зробити коридор через тимчасово окуповану територію, аби українська делегація змогла заїхати в Білорусь. Однак українці відмовилися.

«Ми зв'язалися з польськими колегами, і вони підтримали нас. Ми дісталися до Польщі, вертольотами країни НАТО BlackHawk ми перелетіли на територію Білорусі. Там і сіли, і вже звідти білоруським вертольотом долітали. Я думаю, що вперше вертольоти НАТО сідали на білоруську землю», – пригадав Резніков.

Попри те, що на дворі була зима, під час зльоту двері вертольота були відчинені, розповів міністр. Пілоти, які керували гелікоптерами, мали при собі автомати.

«Я сиджу, знімаю. Думаю, невже ми летітимемо в цьому морозі, ковдри дали. Але потім зачинили ці двері. Це такий треш, ну серйозно», – обурився глава Міноборони.

Переговори України з країною-агресоркою завершилися після кількох раундів на початку повномасштабної війни. Російські загарбники продовжували зривати домовленості та вимагали «денацифікації» України, а паралельно вчиняли воєнні злочини на українській території. Представники України наголосили, що РФ не хоче закінчувати війну і вирішила повністю зруйнувати українську державу.

Нагадаємо, що 3 травня Олексій Резніков провів зустріч із делегацією США на чолі з президентом Сенату штату Юта Стюартом Адамсом.

До слова, на думку Резнікова, російські загарбники через системні поразки на фронті можуть озвучити черговий «жест доброї волі» під приводом техногенної катастрофи на території своєї країни.

Раніше Резніков пояснив, чому партнери зволікають із рішенням про літаки для України.

Читайте також: Україна візьме Крим без бою – Резніков
Теги: міністр Міноборони Україна Олексій Резніков переговори росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Резніков зустрівся з американською делегацією
Резніков зустрівся з делегацією США: обговорили розвиток армії
4 травня, 01:51
Величезний стовп диму здійнявся в результаті пожежі на нафтобазі в Севастопоолі
Удар безпілотника по Севастополю, окупанти обстріляли Херсонщину: головне за ніч
29 квiтня, 07:25
Домовленості із Путіним нічого не варті
Угода з Росією? Вона може принести лише катастрофу
20 квiтня, 13:19

Політика

«Це треш»: Резніков розповів, як літав на переговори з Росією в Білорусі
«Це треш»: Резніков розповів, як літав на переговори з Росією в Білорусі
Візит делегації Венеціанської комісії: Зеленський розповів про переговори
Візит делегації Венеціанської комісії: Зеленський розповів про переговори
Зеленський зустрівся із американськими конгресменами: деталі переговорів
Зеленський зустрівся із американськими конгресменами: деталі переговорів
ЗСУ чекає потужне посилення: Зеленський підсумував свій візит до Фінляндії та Нідерландів
ЗСУ чекає потужне посилення: Зеленський підсумував свій візит до Фінляндії та Нідерландів
Арешт активів Новинського: олігарх знайшов виправдання
Арешт активів Новинського: олігарх знайшов виправдання
Дипломатичний конфуз: Португалія анонсувала візит Зеленського, але потім визнала помилку
Дипломатичний конфуз: Португалія анонсувала візит Зеленського, але потім визнала помилку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Путін скликає засідання Радбезу після гучної заяви США
18K
На 9 травня до Путіна приїдуть лише два президенти
9258
В Україні тривала годину масштабна повітряна тривога (мапа)
9105
ЗМІ припустили, що ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом. Повітряні сили відреагували
6515
Влада Швейцарії висунула нову вимогу до українських біженців
5454
Пригожин показав трупи «вагнерівців» і вилаяв Герасимова та Шойгу (відео)

Новини

Українську стрічку Glory to Ukraine показали у штаб-квартирі ООН
Вчора, 17:24
Знову заморозки: чого очікувати українцям найближчими вихідними
Вчора, 15:01
Українці обрали марку до Дня захисту дітей: результати опитування в «Дії»
Вчора, 12:32
Бої за Бахмут і Мар’їнку: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Вчора, 06:55
Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
4 травня, 17:46
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
4 травня, 17:16

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту