«Це треш»: Резніков розповів, як літав на переговори з Росією в Білорусі

Рішення про перемовини з Росією на початку широкомасштабного вторгнення було для Резнікова найважчим

Глава Міноборони зізнався: не знав, як успішно вести переговори, якщо ненавидить своїх опонентів

Українська делегація літала на переговори з росіянами до Білорусі на гелікоптерах НАТО. Про те, як це було, розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Дмитру Комарову.

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Рішення про перемовини з Росією на початку широкомасштабного вторгнення було для нього найважчим. Глава Міноборони зізнався, що не знав, як успішно вести переговори, якщо він ненавидить іншу сторону. Водночас він розумів, що йому довелося б «протокольно потиснути руку і не гарчати», щоб отримати результат. Резніков додав, що переговори мали відбуватися на території Білорусі, якій Україна не довіряла – членів делегації могли взяти в заручники або вбити, підлаштувавши «інцидент».

За словами посадовця, росіяни пропонували зробити коридор через тимчасово окуповану територію, аби українська делегація змогла заїхати в Білорусь. Однак українці відмовилися.

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«Ми зв'язалися з польськими колегами, і вони підтримали нас. Ми дісталися до Польщі, вертольотами країни НАТО BlackHawk ми перелетіли на територію Білорусі. Там і сіли, і вже звідти білоруським вертольотом долітали. Я думаю, що вперше вертольоти НАТО сідали на білоруську землю», – пригадав Резніков.

Попри те, що на дворі була зима, під час зльоту двері вертольота були відчинені, розповів міністр. Пілоти, які керували гелікоптерами, мали при собі автомати.

«Я сиджу, знімаю. Думаю, невже ми летітимемо в цьому морозі, ковдри дали. Але потім зачинили ці двері. Це такий треш, ну серйозно», – обурився глава Міноборони.

Переговори України з країною-агресоркою завершилися після кількох раундів на початку повномасштабної війни. Російські загарбники продовжували зривати домовленості та вимагали «денацифікації» України, а паралельно вчиняли воєнні злочини на українській території. Представники України наголосили, що РФ не хоче закінчувати війну і вирішила повністю зруйнувати українську державу.

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Нагадаємо, що 3 травня Олексій Резніков провів зустріч із делегацією США на чолі з президентом Сенату штату Юта Стюартом Адамсом.

До слова, на думку Резнікова, російські загарбники через системні поразки на фронті можуть озвучити черговий «жест доброї волі» під приводом техногенної катастрофи на території своєї країни.

Раніше Резніков пояснив, чому партнери зволікають із рішенням про літаки для України.