Удар безпілотника по Севастополю, окупанти обстріляли Херсонщину: головне за ніч

У Севастополі палає нафтобаза: безпілотник поцілив у резервуар. Водночас, російські окупаційні війська обстріляли Херсонщину, не обійшлося без жертв. Між тим, прем'єр-міністр Канади і глава Єврокомісії обговорили подальшу підтримку Україні. Крім цього, Ердоган провів телефонну розмову з Генсеком ООН.

«Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 29 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

У суботу, 29 квітня, близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастоолі.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ. У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що перед пожежею чули потужний вибух.

«Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі у мікрорайоні Козача Бухта. За попередньою інформацією спалах стався через влучення БПЛА», – написав Развожаєв у Telegram.

У п’ятницю, 28 квітня, під обстрілом опинилося селище Білозерка, внаслідок цього загинула одна людина, а ще троє отримали поранення, повідомила Херсонська ОВА в Telegram.

Як зазначається, агресор ударив по території місцевої лікарні, внаслідок чого в одному з відділень повилітали вікна. Також було пошкоджено кілька приватних житлових будинків, на місцях влучань снарядів РФ здійнявся вогонь.

«На жаль, одна людина загинула. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі. Ще троє осіб дістали поранення. Двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували», – уточнили в ОВА.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі говорили про подальшу підтримку України і її громадян.

Durant la visite de la présidente @vonderLeyen au Canada le mois dernier, on a parlé du soutien à l’Ukraine et à son peuple. On a continué ces discussions hier, et on est sur la même longueur d’onde. On va continuer de veiller à ce que les Ukrainiens aient le soutien nécessaire. pic.twitter.com/fjh9pIQabJ