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Удар безпілотника по Севастополю, окупанти обстріляли Херсонщину: головне за ніч

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Удар безпілотника по Севастополю, окупанти обстріляли Херсонщину: головне за ніч
Величезний стовп диму здійнявся в результаті пожежі на нафтобазі в Севастопоолі
фото: скріншот з відео

Севастопольці прокинулися від потужного вибуху

У Севастополі палає нафтобаза: безпілотник поцілив у резервуар. Водночас, російські окупаційні війська обстріляли Херсонщину, не обійшлося без жертв. Між тим, прем'єр-міністр Канади і глава Єврокомісії обговорили подальшу підтримку Україні. Крім цього, Ердоган провів телефонну розмову з Генсеком ООН.

 «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 29 квітня, щоб ви були в курсі головних подій. 

Удар безпілотника по Севастополю

У суботу, 29 квітня, близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастоолі.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ. У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що перед пожежею чули потужний вибух.

«Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі у мікрорайоні Козача Бухта. За попередньою інформацією спалах стався через влучення БПЛА», – написав Развожаєв у Telegram.

Окупанти обстріляли Херсонщину: під завалами виявили тіло загиблої

У п’ятницю, 28 квітня, під обстрілом опинилося селище Білозерка, внаслідок цього загинула одна людина, а ще троє отримали поранення, повідомила Херсонська ОВА в Telegram.

Як зазначається, агресор ударив по території місцевої лікарні, внаслідок чого в одному з відділень повилітали вікна. Також було пошкоджено кілька приватних житлових будинків, на місцях влучань снарядів РФ здійнявся вогонь.

«На жаль, одна людина загинула. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі. Ще троє осіб дістали поранення. Двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували», – уточнили в ОВА.

Трюдо і глава Єврокомісії обговорили подальшу підтримку України

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі говорили про подальшу підтримку України і її громадян.

Про це у своєму Twitter повідомив прем'р-міністр Канади Джастін Трюдо. 

«Під час візиту до Канади минулого місяця ми говорили з Урсулою фон дер Ляєн про підтримку України та її народу. Ми продовжили цю розмову вчора, наші погляди досі збігаються. Ми й надалі забезпечуватимемо український народ необхідною підтримкою», – йдеться в публікації канадського лідера.

Ердоган провів телефонну розмову з Генсеком ООН: деталі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем у п’ятницю, 28 квітня, сказав, що Туреччина готова допомогти ООН будь-якими зусиллями для припинення російсько-української війни.

Ердоган зазначив, що Туреччина цінує розширення Чорноморської зернової ініціативи та готова зробити свій внесок у зусилля щодо амонійного трубопроводу. Експорт російського аміаку здійснюватиметься через існуючий трубопровід до Чорного моря.

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Теги: Севастополь Туреччина пожежа вибух окупанти міністр експорт безпілотник

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