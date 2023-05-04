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Резніков зустрівся з делегацією США: обговорили розвиток армії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Резніков зустрівся з делегацією США: обговорили розвиток армії
Резніков зустрівся з американською делегацією
фото: Twitter / Oleksii Reznikov

Під час зустрічі обговорювалися важливі високотехнологічні рішення для подальшого розвитку української армії

Учора, 3 травня, міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із делегацією США на чолі з президентом Сенату штату Юта Стюартом Адамсом. Про це український посадовець написав у Twitter.

«Мав честь вітати сьогодні в Україні делегацію США на чолі з президентом Сенату штату Юта Стюартом Адамсом», – заявив Резніков.

За його словами, під час зустрічі обговорювалися важливі високотехнологічні рішення для подальшого розвитку української армії, зокрема в ІТ-сфері, БпЛА, розмінуванні та інших напрямах.

«Дякуємо нашим американським друзям за непохитну підтримку. Разом до перемоги!», – завершив міністр.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наразі Україна не розглядає суто військовий наступ на окупований Крим. Натомість активно обговорюється військово-політичне звільнення.

Крім того, на думку Резнікова, російські загарбники через системні поразки на фронті можуть озвучити черговий «жест доброї волі» під приводом техногенної катастрофи на території своєї країни.

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Теги: Олексій Резніков США армія

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