Україна візьме Крим без бою – Резніков

Резніков: «Детальні плани з деокупації півострова вже є»

Наразі Україна не розглядає суто військовий наступ на окупований півострів. Натомість активно обговорюється військово-політичне звільнення. Про це виданню The Atlantic розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

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Зараз Росія перетворює Крим на фортецю. Після того, як окупанти перекриють на острові дороги, залізниці та водні колії, багато росіян, які поселились на півострові, самі переконаються, що їм було б краще жити в іншому місці. Резніков зауважив, що деякі з них уже активно почали втікати з півострова після вибухів на Керченському мосту та інших випадків «бавовни».

За словами очільника Міноборони, детальні плани з деокупації півострова уже є. Він також назвав фундаментальну різницю між тим, як Крим сприймає Україна, а як Росія: «Для Росії Крим є і завжди буде військовою базою. Для України Крим – це місце різноманітності – наш міст до глобального Півдня», – зазначив Резніков.

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Нагадаємо, що Сили оборони півдня розкрили плани росіян. Російські загарбники активно проводять переміщення бронетехніки та артилерії в інші райони Криму. Але говорити про втечу окупантів із тимчасово окупованого півострова ще рано. Російські загарбники прибрали техніку з місць зберігання на півночі тимчасово окупованого Криму.

До слова, український генерал назвав три точки, на яких мають зосередитись ЗСУ, щоб звільнити Крим. З «неприступної фортеці» півострів може швидко перетворитися на пастку для ворога, якщо Україна вдарить по Перекопському перешийку, Кримському мосту та базі Чорноморського флоту.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці РФ вивозять свої родини з Криму. Вони відправляють родичів до Росії. Окупанти готують і російських топменеджерів до евакуації.