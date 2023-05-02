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Україна візьме Крим без бою – Резніков

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна візьме Крим без бою – Резніков
Міністр оборони Резніков повідомив, що Україна візьме Крим без бою
фото з відкритих джерел

Резніков: «Детальні плани з деокупації півострова вже є»

Наразі Україна не розглядає суто військовий наступ на окупований півострів. Натомість активно обговорюється військово-політичне звільнення. Про це виданню The Atlantic розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

Зараз Росія перетворює Крим на фортецю. Після того, як окупанти перекриють на острові дороги, залізниці та водні колії, багато росіян, які поселились на півострові, самі переконаються, що їм було б краще жити в іншому місці. Резніков зауважив, що деякі з них уже активно почали втікати з півострова після вибухів на Керченському мосту та інших випадків «бавовни».

За словами очільника Міноборони, детальні плани з деокупації півострова уже є. Він також назвав фундаментальну різницю між тим, як Крим сприймає Україна, а як Росія: «Для Росії Крим є і завжди буде військовою базою. Для України Крим – це місце різноманітності – наш міст до глобального Півдня», – зазначив Резніков.

Нагадаємо, що Сили оборони півдня розкрили плани росіян. Російські загарбники активно проводять переміщення бронетехніки та артилерії в інші райони Криму. Але говорити про втечу окупантів із тимчасово окупованого півострова ще рано. Російські загарбники прибрали техніку з місць зберігання на півночі тимчасово окупованого Криму. 

До слова, український генерал назвав три точки, на яких мають зосередитись ЗСУ, щоб звільнити Крим. З «неприступної фортеці» півострів може швидко перетворитися на пастку для ворога, якщо Україна вдарить по Перекопському перешийку, Кримському мосту та базі Чорноморського флоту. 

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці РФ вивозять свої родини з Криму. Вони відправляють родичів до Росії. Окупанти готують і російських топменеджерів до евакуації. 

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Теги: Крим Україна Олексій Резніков контрнаступ деокупація

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