Резніков пояснив, чому партнери зволікають із рішенням про літаки для України

«Це дуже недешева історія», – зауважив міністр оборони

Українські партнери розуміють, що надавши Україні літаки, потрібен буде час на їх підготовку та навчання пілотів, але крім цього, потрібно буде й надалі підтримувати їх в належному стані. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час телемарафону.

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«Усе, що неможливо сьогодні, буде можливим завтра. Iris-T, Samp-T, NASAMS, Crotale, все це служить, захищає наше небо. Тому і літаки також будуть четвертої генерації плюс-плюс однозначно», – заявив міністр.

У відповідь на запитання, чому ж таки партнери зволікають з постачанням літаків в Україну, Резніков відповів, що прийнявши рішення дати літаки бойові, потрібно буде дати час на їх підготовку, перевірку технічного стану та навчання українських пілотів.

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Однак, за словами міністра, на цьому все не закінчиться, партнерам й надалі треба буде підтримувати літаки у належному стані, а також забезпечувати їх зброєю: бомбами та ракетами.

«Це дуже недешева історія. Це найдорожча історія. Вони свідомо та відповідально хочуть дійти до фінішу цього марафону, а саме до перемоги України», – сказав він.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що на американських винищувачах F-16 вже зараз готові літати десятки українських пілотів.

Додамо, представник Демократичної партії від штату Колорадо Джейсон Кроу, який є також ветераном армії США, вважає, що Україна переживає «критичний момент війни». Разом з іншими американськими конгресменами він закликає Білий дім передати ЗСУ літаки та ракети більшої дальності.