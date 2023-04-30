Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Резніков пояснив, чому партнери зволікають із рішенням про літаки для України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Резніков пояснив, чому партнери зволікають із рішенням про літаки для України
Партнери поки що не передали україні сучасні винищувачі
фото з відкритих джерел

«Це дуже недешева історія», – зауважив міністр оборони

Українські партнери розуміють, що надавши Україні літаки, потрібен буде час на їх підготовку та навчання пілотів, але крім цього, потрібно буде й надалі підтримувати їх в належному стані. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час телемарафону.

«Усе, що неможливо сьогодні, буде можливим завтра. Iris-T, Samp-T, NASAMS, Crotale, все це служить, захищає наше небо. Тому і літаки також будуть четвертої генерації плюс-плюс однозначно», – заявив міністр.

У відповідь на запитання, чому ж таки партнери зволікають з постачанням літаків в Україну, Резніков відповів, що прийнявши рішення дати літаки бойові, потрібно буде дати час на їх підготовку, перевірку технічного стану та навчання українських пілотів.

Однак, за словами міністра, на цьому все не закінчиться, партнерам й надалі треба буде підтримувати літаки у належному стані, а також забезпечувати їх зброєю: бомбами та ракетами.

«Це дуже недешева історія. Це найдорожча історія. Вони свідомо та відповідально хочуть дійти до фінішу цього марафону, а саме до перемоги України», – сказав він.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що на американських винищувачах F-16 вже зараз готові літати десятки українських пілотів.

Додамо, представник Демократичної партії від штату Колорадо Джейсон Кроу, який є також ветераном армії США, вважає, що Україна переживає «критичний момент війни». Разом з іншими американськими конгресменами він закликає Білий дім передати ЗСУ літаки та ракети більшої дальності.

Читайте також: Україна не готова до контрнаступу: The Times назвала головні проблеми ЗСУ
Теги: історія міністр навчання Олексій Резніков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія регулярно залучає стратегічні літаки для ударів по Україні
Біля Аляски винищувачі США перехопили два російські літаки
20 квiтня, 06:35
Наслідки вибуху в Бєлгороді
Російські літаки скидають бомби на голови громадян РФ: названо причину вибуху в Бєлгороді
21 квiтня, 01:06
Для перехоплення літаків у НАТО підняли німецькі та британські винищувачі
Авіація НАТО перехопила російські літаки, які летіли із вимкненими передавачами
26 квiтня, 12:20

Події в Україні

Ще одна громада з єпархії одіозного митрополита Паканича перейшла в Українську церкву
Ще одна громада з єпархії одіозного митрополита Паканича перейшла в Українську церкву
Резніков пояснив, чому партнери зволікають із рішенням про літаки для України
Резніков пояснив, чому партнери зволікають із рішенням про літаки для України
У Бахмуті загинув відомий український журналіст
У Бахмуті загинув відомий український журналіст
Окупант переповідає дружині чутки про закінчення війни (перехоплення)
Окупант переповідає дружині чутки про закінчення війни (перехоплення)
У Криму стає гаряче, окупанти спішно впорядковують поромну переправу
У Криму стає гаряче, окупанти спішно впорядковують поромну переправу
Ворог наступає на трьох напрямках, відбито більше 20 атак – Генштаб
Ворог наступає на трьох напрямках, відбито більше 20 атак – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
5194
30 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4777
Нічні обстріли Херсонщини та пожежа на російському заводі: головне за ніч
4597
Село, в якому сидить під арештом митрополит Павло, готується перейти в Українську церкву
4414
Україна не готова до контрнаступу: The Times назвала головні проблеми ЗСУ
3970
Буданова помітили на вулицях Москви: як він туди потрапив
3269
Кому мають дякувати українські пенсіонери та бюджетники

Новини

Російські загарбники обстріляли пожежну частину на Запоріжчині – ДСНС (фото)
Сьогодні, 22:13
Пригожин погрожує вивести свої війська з Бахмута і боїться українського контрнаступу Сил оборони – ISW
Сьогодні, 08:23
Окупанти за добу здійснили 58 атак в гарячих точках Донеччини – Генштаб
Сьогодні, 07:36
На Дніпропетровщині працювало ППО – соцмережі
Сьогодні, 03:34
На Херсонщині пролунали потужні вибухи – соцмережі
Сьогодні, 03:02
У Брянській області обстріл: спалахнула пожежа та обвалився будинок
Сьогодні, 01:59

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту