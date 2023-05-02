Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кремль шукає виправдання своєї поразки і готує «жест доброї волі» – Резніков

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль шукає виправдання своєї поразки і готує «жест доброї волі» – Резніков
фото з відкритих джерел

Олексій Резніков: «Хоча пропаганда в РФ працює чудово, але з кожним разом все складніше»

Російські загарбники через системні поразки на фронті можуть озвучити черговий «жест доброї волі» під приводом техногенної катастрофи на території своєї країни. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, у Кремлі вже шукають варіанти можливих сценаріїв, як можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.

«Якщо вже поспостерігати за низкою публічних висловлювань на російських ресурсах, то можна побачити, що вже звучать фрази, мовляв: «Треба напевно закінчувати СВО», «треба переходити до оборони», «треба утримати наші «прибулі» території». Адже в разі чергового успіху української армії, який абсолютно очікуваний і для них, потрібно зрозуміти, як «продавати» у себе всередині, як подавати це народу? У них теж перегріті були очікування: Київ за три дні і т.зв. три тижні. І хоча пропаганда в РФ працює чудово, але з кожним разом все складніше», – сказав Резніков.

Міністр припустив, що в Кремлі вже шукаються варіанти сценаріїв, як це «відіграти», і не виключено, що буде «жест доброї волі» під виглядом якогось катаклізму. «Це не мій прогноз, а роздум, але все ж таки я не здивуюся, якщо у них з'явиться в сценарії якась проблема, серйозного катастрофічного вигляду, техногенного, на території Росії. Скажімо, щось станеться з електростанцією, гідроелектростанцією, АЕС, з'являться ризики для населення, і це вимагатиме негайної уваги уряду, акумуляції ресурсів, у тому числі солдатів, і вони нібито зможуть пояснити людям, чому закінчують активні бойові дії в Україні, тобто їм доведеться озвучити «жест доброї волі» під виглядом якогось катаклізму на території РФ», – додав Резніков.

Нагадаємо, британська розвідка вказала на проблеми росіян на тлі чуток про звільнення генерала Мізінцева.

Читайте також:

Теги: розвідка міністр пропаганда Україна Олексій Резніков населення звільнення контрнаступ війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грузія, Вірменія та Казахстан активно допомагають Росії обходити західні санкції
Деякі країни колишнього СРСР допомагають РФ обходити санкції: деталі
27 квiтня, 01:19
Росіяни знову занепокоїлись через розмову Китаю та України
Росія істерично відреагувала на розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна
26 квiтня, 16:04
У Судані понад тиждень триває внутрішній збройний конфлікт
Загроза біологічної небезпеки: у Судані захоплено лабораторію зі смертельними вірусами
26 квiтня, 07:21
Наслідки сьогоднішніх обстрілів Станіславської громади на Херсонщині
Росіяни посилили обстріли Херсонщини, ЗСУ назвали причину
23 квiтня, 22:08
Коли Путін приїхав на фронт? Кремль проколовся на черговій брехні (відео)
Коли Путін приїхав на фронт? Кремль проколовся на черговій брехні (відео)
18 квiтня, 13:05
Наразі не відомо, що саме вибухнуло
Ранкова «бавовна» у Мелітополі: місто накрила серія вибухів
14 квiтня, 08:32
Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав
Коментар глави УГКЦ щодо подій у Лаврі та причетність «Вагнер» до страти українського воїна: головне за ніч
13 квiтня, 07:15
Президент підкреслив на важливості розширення зовнішньополітичних можливостей України
Хороші новини від президента. Вечірнє звернення
10 квiтня, 23:04
«Південь» заявив про активність ворожих кораблів у Севастополі
«Південь» заявив про активність ворожих кораблів у Севастополі
3 квiтня, 08:24

Політика

Кремль шукає виправдання своєї поразки і готує «жест доброї волі» – Резніков
Кремль шукає виправдання своєї поразки і готує «жест доброї волі» – Резніков
Винищувачі для України: Кулеба повідомив, від чого залежить рішення союзників
Винищувачі для України: Кулеба повідомив, від чого залежить рішення союзників
Що буде з 30 тис. грн військовим? Силовики запропонували рішення
Що буде з 30 тис. грн військовим? Силовики запропонували рішення
Міністр МВС повідомив, коли буде призначено голову Нацполіції
Міністр МВС повідомив, коли буде призначено голову Нацполіції
Комітет Ради підтримав законопроєкти Зеленського про продовження воєнного стану та мобілізації
Комітет Ради підтримав законопроєкти Зеленського про продовження воєнного стану та мобілізації
Кулеба спрогнозував, як вплинуть вибори у США на допомогу Україні
Кулеба спрогнозував, як вплинуть вибори у США на допомогу Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
США загрожує дефолт: Байден збирає лідерів Конгресу
4487
Росія пояснила, навіщо вночі масовано била по Україні
4127
Удар по Павлограду може спричинити екологічну катастрофу: деталі
2920
Росіяни втікають із Білорусі: яка ситуація біля кордону
2878
Яке майбутнє чекає на американський долар? МВФ дав свій прогноз
2541
Оборона Бахмута: командир «Холодного Яру» зробив заяву

Новини

Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
Вчора, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
Вчора, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Вчора, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Вчора, 07:33
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
Вчора, 06:58
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
Вчора, 06:46

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту