Кремль шукає виправдання своєї поразки і готує «жест доброї волі» – Резніков

Олексій Резніков: «Хоча пропаганда в РФ працює чудово, але з кожним разом все складніше»

Російські загарбники через системні поразки на фронті можуть озвучити черговий «жест доброї волі» під приводом техногенної катастрофи на території своєї країни. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

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За його словами, у Кремлі вже шукають варіанти можливих сценаріїв, як можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.

«Якщо вже поспостерігати за низкою публічних висловлювань на російських ресурсах, то можна побачити, що вже звучать фрази, мовляв: «Треба напевно закінчувати СВО», «треба переходити до оборони», «треба утримати наші «прибулі» території». Адже в разі чергового успіху української армії, який абсолютно очікуваний і для них, потрібно зрозуміти, як «продавати» у себе всередині, як подавати це народу? У них теж перегріті були очікування: Київ за три дні і т.зв. три тижні. І хоча пропаганда в РФ працює чудово, але з кожним разом все складніше», – сказав Резніков.

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Міністр припустив, що в Кремлі вже шукаються варіанти сценаріїв, як це «відіграти», і не виключено, що буде «жест доброї волі» під виглядом якогось катаклізму. «Це не мій прогноз, а роздум, але все ж таки я не здивуюся, якщо у них з'явиться в сценарії якась проблема, серйозного катастрофічного вигляду, техногенного, на території Росії. Скажімо, щось станеться з електростанцією, гідроелектростанцією, АЕС, з'являться ризики для населення, і це вимагатиме негайної уваги уряду, акумуляції ресурсів, у тому числі солдатів, і вони нібито зможуть пояснити людям, чому закінчують активні бойові дії в Україні, тобто їм доведеться озвучити «жест доброї волі» під виглядом якогось катаклізму на території РФ», – додав Резніков.

Нагадаємо, британська розвідка вказала на проблеми росіян на тлі чуток про звільнення генерала Мізінцева.