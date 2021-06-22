Путіна, як і Гітлера, накачують амфетамінами, – ексрозвідник КДБ

Розвідник зі стажем проаналізував відео з добре знайомим йому діячем

Однокурсник президента РФ Володимира Путіна, колишній розвідник КДБ СРСР Юрій Швець вважає, що Путін протягом певного періоду до саміту в Женеві мав такий вигляд, ніби перебував під препаратами. Таку думку Швець висловив у своєму відеоблозі.

На думку Швеця, на зустрічі із президентом США Джо Байденом Путіну треба було, зокрема, продемонструвати, що він здоровий, бадьорий, у гарній спортивній і ментальній формі.

Ексрозвідник зазначив, що таким президент РФ себе і показав, але його фізичний і ментальний стан поліпшувався лише протягом останніх днів перед зустріччю.

Зокрема, Швець згадав інтерв'ю Путіна російському держканалу «Росія 24» 9 червня, присвячене переважно Україні.

«Він мав кращий вигляд, ніж раніше, але однаково видавався якимось інтоксикованим чи що, у медикаментозному стані. Гарячковий блиск очей, посмикування м'язів обличчя», – заявив ексрозвідник.

За його словами, під час інтерв'ю NBC News 12 червня Путіну було вже не так зле, «але однаково і смикання, і обличчя лискуче, піт впадали у вічі».

«Тут пригадується мені стан іншого історичного персонажа, Адольфа Гітлера. Коли Німеччина почала зазнавати поразки на фронтах Другої світової війни, десь після Сталінграда, незмінним його супутником, найближчим, став його лікар, який годував його жменями всіляких препаратів, які тоді називали амфетамінами. Це були наркотичні, напівнаркотичні засоби, які приводили його до тями, підбадьорювали... У мене таке враження, що Путін перебуває постійно в такому медикаментозному стані», – заявив Швець.

Він зазначив, що в Женеві Путін мав гарний вигляд, але якщо цього було досягнуто завдяки препаратам, то потім має виникнути ломка й або збільшення дози, або погіршення стану.

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