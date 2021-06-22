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    Путін звинуватив США в організації Майдану

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    Путін звинуватив США в організації Майдану
    Фото: з відкритих джерел

    За словами президента РФ, багато країн нібито були поставлені перед штучним вибором – бути або з колективним Заходом, або з Росією.

    Президент Росії Володимир Путін заявив, що Революцію Гідності в Україні нібито організували США. Після цього в країні стався «розкол». Про це він написав у статті «Бути відкритими, незважаючи на минуле» для газети Die Zeit.

    Він знову назвав Майдан «антиконституційним збройним переворотом».

    «З цього все і почалося. Навіщо потрібно було це робити? Тоді чинний президент Янукович вже погодився з усіма вимогами опозиції. Навіщо США організували переворот, а країни Європи - безвольно його підтримали, спровокувавши розкол в самій Україні і вихід Криму з її складу?», – написав він.

    За його словами, багато країн нібито були поставлені перед штучним вибором – бути або з колективним Заходом, або з Росією.

    «Фактично це був ультиматум. До яких наслідків призвела така агресивна політика, ми бачимо на прикладі «української трагедії 2014 року», – вважає він.

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    Теги: США Путін політика переворот Україна Евромайдан
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    Путін звинуватив США в організації Майдану