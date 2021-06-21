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    Рейтинг Путіна обвалився. Кого росіяни вважають «найвидатнішим» (опитування)

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    Серед лідерів також є письменник Олександр Пушкін (23%), цар та імператор Петро I (19%) - Рейтинг Путіна обвалився. Кого росіяни вважають «найвидатнішим» (опитування)
    Серед лідерів також є письменник Олександр Пушкін (23%), цар та імператор Петро I (19%)
    Фото: myslo.ru

    Хоч здебільшого росіяни видатними особистостями вважають саме російських діячів, у переліку є також кілька закордонних особистостей

    До десятки найвидатніших людей в історії росіяни найчастіше вносять Йосипа Сталіна (39%) та Володимира Леніна (30%). Натомість 15% додали цього переліку Володимира Путіна. При цьому такий показник у президента країни з 2017 року обвалився більш ніж удвічі — з 34%. Про це свідчить опитування «Левада-Центру».

    Серед лідерів також є письменник Олександр Пушкін (23%), цар та імператор Петро I (19%), а також космонавт Юрій Гагарін (13%).

    Хоч здебільшого росіяни видатними особистостями вважають саме російських діячів, у переліку є також кілька закордонних особистостей. Зокрема, 9% підтримали кандидатуру фізика Альберта Айнштайна, 5% — Наполеона I та 5% — німецького диктатора Адольфа Гітлера.

    Як пояснив директор «Левада-Центру» Лев Гудков, росіян питають щодо найвидатнішої людини в історії в межах дослідницької програми «Радянська людина». Її метою є зрозуміти, як змінюється набір найбільш шанованих для росіян історичних діячів.

    «Структура цього пантеону майже не змінюється — радянські імена-символи, починаючи з Леніна і Сталіна і завершуючи найвідомішим полководцем — Георгієм Жуковим, слабшають, але їм на заміну не приходять нові. Жодних нових значущих символічних фігур із 1989 року в списку хоча б 20 найбільш важливих імен не виникло», — розповів Гудков.

    Тим часом, в Україні 70% громадян звинувачують Росію в ескалації. Український інститут майбутнього провів соціологічне дослідження щодо ставлення українського суспільства до ескалації конфлікту на Донбасі.

    Теги: Росія соцопитування Путін Лев Гудков Йосип Сталін
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    Рейтинг Путіна обвалився. Кого росіяни вважають «найвидатнішим» (опитування)