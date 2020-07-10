У Авакова придумали покарання для порушників ПДР: чого чекати водіям



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У МВС хочуть позбавляти водійських прав і відправляти на перескладання системних порушників ПДР

В Україні злісних порушників правила дорожнього руху змусять перескладати іспит на водійське посвідчення.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко.

«Ми напрацьовуємо механізм для тих порушників правил дорожнього руху, які багато разів порушують і не можуть примиритися з тим, що їх карають, документують, фіксують порушення правил дорожнього руху. У нас в міністерстві ініціатива, щоб тих людей, в яких накопичується певна кількість штрафів, направляти на перескладання, щоб поцікавитись, чи насправді вони знають правила дорожнього руху», – повідомив радник міністра.

Мартиненко зазначив, що в деяких країнах Європи вже працює накопичувальна система – по сумі балів за ті чи інші порушення ПДР водій відправляється на перескладання іспиту на керування транспортним засобом.

Нагадаємо, 1 червня в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.

«Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.