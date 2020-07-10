  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    У Авакова придумали покарання для порушників ПДР: чого чекати водіям

    • Розсилка
    У Авакова придумали покарання для порушників ПДР: чого чекати водіям

    У МВС хочуть позбавляти водійських прав і відправляти на перескладання системних порушників ПДР

    В Україні злісних порушників правила дорожнього руху змусять перескладати іспит на водійське посвідчення.

    Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко.

    «Ми напрацьовуємо механізм для тих порушників правил дорожнього руху, які багато разів порушують і не можуть примиритися з тим, що їх карають, документують, фіксують порушення правил дорожнього руху. У нас в міністерстві ініціатива, щоб тих людей, в яких накопичується певна кількість штрафів, направляти на перескладання, щоб поцікавитись, чи насправді вони знають правила дорожнього руху», – повідомив радник міністра.

    Мартиненко зазначив, що в деяких країнах Європи вже працює накопичувальна система – по сумі балів за ті чи інші порушення ПДР водій відправляється на перескладання іспиту на керування транспортним засобом.

    Нагадаємо, 1 червня в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.

    «Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

    Читайте також:
    МВС водій ПДР Україна радник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ