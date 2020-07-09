Перелазив у Росію через паркан: українські прикордонники затримали порушника (відео)



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Порушника затримали після подолання загороджувального паркану Фото: Держприкордонслужба

Порушник вирішив «протестувати» інтелектуальний кордон і став героєм відеозапису

На Харківщині прикордонники затримали порушника, який переліз через лінію інженерних загороджень на кордоні з Росією.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Порушник прямував зі сторони українського населеного пункту Гоптівка в напрямку російського – Нехотєєвка. Біля лінії інженерних загороджень він з’явився після опівночі.

Прикордонники відділу «Дергачі» зафіксували «непроханого гостя» за допомогою стаціонарних тепловізійних камер, якими обладнана дана ділянка кордону. Порушник, який «тестував» інтелектуальний кордон, став героєм відеозапису.

Порушника затримали після подолання загороджувального паркану.

За спробу незаконного перетину державного кордону на нього склали протокол адміністративного правопорушення.