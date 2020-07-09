Україна створить комісію з розшуку зниклих безвісти на Донбасі



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Сотні людей вважаються зниклими безвісти на Донбасі

Буде створено реєстр зниклих безвісти на Донбасі

В Офісі президента України відбулося організаційне засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених).

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

На засіданні були присутні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, голова Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України Сергій Куніцин, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, родичі полонених та зниклих безвісти, звільнені з полону представники кримськотатарського народу, а також представники громадських організацій.

Учасники засідання обговорили, зокрема, питання створення при Кабінеті міністрів України постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти. За словами координатора робочої групи Миколи Колесника, це дасть можливість сформувати реєстр зниклих безвісти за категоріями та вирішить питання діяльності пошукових груп. На засіданні цієї Комісії мають бути присутні родичі зниклих безвісти.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що на засіданні урядового комітету під головуванням віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова погоджено постанову уряду про створення та склад Комісії. Денісова зазначила, що відповідне рішення може бути ухвалене найближчим часом. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосила на вирішенні питання функціонування секретаріату Комісії.

Також на засіданні обговорено законопроект «Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України». Цей документ, зокрема, врегульовує питання виплат особам, які звільнені з полону.

Михайло Подоляк зазначив, що пропозиції до законопроекту треба опрацювати за участі представників профільних міністерств і комітетів Верховної Ради.

Микола Колесник звернув увагу на важливість покращення комунікації між представниками місцевої влади та родинами зниклих безвісти й полонених.

Сергій Куніцин поінформував учасників засідання про указ президента, яким створено Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

Він запропонував створити при обласних та районних державних адміністраціях консультативні ради у справах ветеранів війни за участю родичів полонених та зниклих безвісти.

Учасники засідання домовилися проводити зустрічі раз на два тижні з запрошенням представників уряду та парламенту.