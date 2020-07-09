ЄС запроваджує нові правила для далекобійників: що зміниться



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У ЄС хочуть покращити умови роботи водіїв і конкуренцію на ринку перевезень

Європейський союз схвалив велику реформу, яка змінить умови роботи далекобійників і компаній, які займаються автомобільними перевезеннями. Запеклі дебати довкола неї точилися три роки. Пакет законодавчих актів остаточно затвердив Європарламент. Результати голосування євродепутатів оголосили у четвер, 9 липня.

За допомогою нововведень у ЄС хочуть покращити умови роботи водіїв та покласти край практиці, яка негативно впливає на конкуренцію на ринку автоперевезень. Про це пише DW.

Робота та відпочинок далекобійників

За старими правилами, кожному далекобійнику мають виділяти щонайменше 45 годин відпочинку після максимум шести днів роботи. Дозволений і скорочений відпочинок - щонайменше 24 години. Але під час наступного щотижневого відпочинку водієві повинні компенсувати ті години, які у нього забрали під час скороченого відпочинку.

Нововведення зроблять цю схему гнучкішою. Під час міжнародних перевезень можливими будуть два скорочені щотижневі відпочинки підряд. Але за умови, що їх буде не більше двох під час кожного чотиритижневого періоду. Компенсований час відпочинку розбивати не можна - його водієві повинні компенсувати до кінця третього тижня після скороченого відпочинку.

Скорочений тижневий відпочинок можна буде проводити в кабіні вантажівки. Натомість відпочинок тривалістю понад 45 годин компаніям-перевізникам доведеться організовувати лише за межами автомобіля. Оплачувати приміщення для відпочинку буде працедавець. У цих приміщеннях повинні бути «адекватні» місця для сну та санвузли. Під час організації ночівлі доведеться враховувати і стать водіїв.

Крім того, транспортні компанії повинні будуть організувати роботу водіїв так, щоб ті мали змогу проводити вдома не менше одного щотижневого відпочинку на кожні чотири тижні роботи. Далекобійники можуть провести його і не вдома, але все одно повинні повернутися на базу, до якої вони приписані.

Безпечні майданчики для паркування

Аби водії могли безпечно й комфортно відпочивати під час поїздки, у ЄС хочуть обладнати мережу сертифікованих майданчиків для паркування. Пройти сертифікацію зможуть лише ті з них, на яких можна буде купити їжу та напої і які, зокрема, будуть захищені від потрапляння сторонніх осіб, матимуть хороше освітлення та санвузли з урахуванням статі водіїв. Єврокомісія публікуватиме список таких майданчиків на спеціальному сайті та оновлюватиме його

Нововведення щодо відпочинку та правила для майданчиків запрацюють уже скоро - через 20 днів після публікації проголосованого Європарламентом регламенту.

Зміна правил оплати праці водіїв

Громадяни ЄС, маючи робоче місце в одній країні, мають можливість працювати в іншій. Для цього діє спеціальна система відряджання за кордон. Вона дозволяє платити відрядженим працівникам та надавати їм соціальний захист за правилами їхньої рідної країни. Але за кількох умов: якщо така робота за кордоном є тимчасовою, а її умови відповідають мінімальним вимогам країни, де роботу виконують.

За новими правилами, далекобійників також зараховуватимуть до відряджених працівників. Таким чином водіям, які здійснюють перевезення у багатших країнах, треба буде платити більшу зарплатню.

Щоправда, передбачені й винятки. Не треба буде відряджати далекобійників, які їдуть транзитом або здійснюють двосторонні вантажні перевезення - тобто між країною, де зареєстрована їхня компанія, та іншою країною. Під час такої поїздки туди та назад буде дозволено здійснення до двох операцій вивантаження/завантаження, але лише по одній у кожній країні, яку проїжджає вантажівка. Цей виняток зробили, аби авто не їхало порожнім.

Протидія систематичному каботажу

Нові правила також покликані покласти край практиці, коли компанії з бідніших країн організовують перевезення у багатших державах ЄС. Зокрема фірмам доведеться мати повноцінний офіс з персоналом і флотом автомобілів у країні, де вони надають послуги, а також платити у цій країні податки. Водії також повинні бути приписані до центру операцій у країні надання послуг.

Ці норми, які запрацюють через 18 місяців, спрямовані на протидію систематичному каботажу (внутрішнім перевезенням вантажів у одній країні перевізником з іншої країни ЄС. - Ред.) Водіїв, які здійснюють каботаж, доведеться відряджати. Нинішнє обмеження на каботаж залишиться чинним - не більше трьох операцій за сім днів. Після цього вантажівка не зможе заїжджати до тієї самої країни протягом чотирьох днів, а повинна буде повернутися до країни, де вона зареєстрована.

«Розумні» тахографи у вантажівках

Аби контролювати нові правила, нововведення зроблять обов'язковими «розумні» тахографи, які, зокрема, реєструватимуть перетини кордонів між країнами ЄС. «Розумними» ці пристрої вважаються тоді, коли на них стоять системи супутникової навігації.

Автомобілі, на яких «розумні» тахографи ще не встановлені, доведеться обладнати ними до кінця 2023 року. Додатковий рік виділили для переобладнання тих вантажівок, на яких стоять «розумні» тахографи старішого зразка.

З липня 2026 року під дію нових правил потраплять і водії автомобілів, максимальна дозволена вага яких перевищує 2,5 тонни.

Як нові правила вплинуть на водіїв з України

Умови роботи водіїв з України на території ЄС регулюються Європейською угодою щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автоперевезення (ЄУТР). Ця угода продовжить діяти, але нововведення змінять умови роботи й українських далекобійників.

Відряджання працює лише всередині ЄС. Утім, нова директива говорить, що транспортні компанії, зареєстровані за межами Євросоюзу, не зможуть отримати вигідніші умови, ніж компанії з ЄС. Іншими словами, українські далекобійники теж повинні будуть заробляти більше на території ЄС. Тому незабаром Євросоюз почне переговори з третіми країнами щодо закріплення правил, еквівалентних ухваленим нововведенням.

Подібна ситуація і з жорсткішими правилами для перевізників. Зазначається, що транспортні компанії з третіх країн повинні працювати за правилами, еквівалентними нормам ЄС. Задля цього Брюссель планує розпочати переговори з державами, які є учасниками ЄУТР.

До слова, нещодавно президент України Володимир Зеленський проник у Viber-чат далекобійників і назвав їх засранцями.