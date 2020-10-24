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    Політика

    У день виборів ДБР працюватиме в особливому режимі

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    Державне бюро розслідувань працюватиме у посиленому режимі та прийматиме повідомлення про можливі кримінальні правопорушення - У день виборів ДБР працюватиме в особливому режимі
    Державне бюро розслідувань працюватиме у посиленому режимі та прийматиме повідомлення про можливі кримінальні правопорушення

    Державне бюро розслідувань у день виборів відкриє «гарячу лінію» для скарг на нардепів і поліцію

    У день проведення місцевих виборів 25 жовтня у Державному бюро розслідувань працюватиме телефонна «гаряча лінія» для повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства суб’єктами, підслідними ДБР.

    Про це йдеться на сайті ДБР.

    «Державне бюро розслідувань працюватиме у посиленому режимі та прийматиме повідомлення про можливі кримінальні правопорушення, вчинені:

    • високопосадовцями (народні депутати, члени ЦВК);
    • правоохоронцями та військовослужбовцями;
    • суддями.

    У разі наявної інформації про кримінальні правопорушення, пов’язані з виборчим процесом, повідомити про злочин можна за номером телефону: (044) 294-64-63.

    Місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня. 24 жовтня – «день тиші», коли заборонена будь-яка агітація.

    Нагадаємо, соціальна мережа Facebook не буде блокувати рекламу в «день тиші». Соцмережа блокуватиме політичну рекламу за тиждень до виборів лише у США.

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