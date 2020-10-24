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    Політика

    На Закарпатті СБУ запобігла підкупу виборців

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    Трьох фігурантів справи затримали під час отримання ними частини коштів у розмірі 17 тисяч гривень - На Закарпатті СБУ запобігла підкупу виборців
    Трьох фігурантів справи затримали під час отримання ними частини коштів у розмірі 17 тисяч гривень
    Фото: СБУ

    За один голос зловмисники пропонували 1 тисячу гривень

    У Закарпатській області правоохоронці запобігли спробі підкупу виборців на користь одного з кандидатів в голови об’єднаної територіальної громади. За один голос зловмисники пропонували 1 тисячу гривень.

    Про це повідомляє Служба безпеки України в Закарпатській області на сторінці у Facebook.

    Попередньо, схему підкупу виборців організувала група раніше судимих за тяжкі злочини. Для підтвердження «продажу» голосу зловмисники вимагали у громадян копію паспорту.

    Трьох фігурантів справи затримали під час отримання ними частини коштів у розмірі 17 тисяч гривень.

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    На Закарпатті СБУ запобігла підкупу виборців
    На Закарпатті СБУ запобігла підкупу виборців
    На Закарпатті СБУ запобігла підкупу виборців
    Фото: СБУ

    За ці кошти вони гарантували кандидату в голови ОТГ забезпечення необхідної кількості голосів.

    У разі доведення вини підозрюваних загрожує до 2 років обмеження волі.

    До слова, у Києві правоохоронці викрили «сітку» підкупу виборців, за «голос» громадянам пропонували тисячу гривень.

    СБУ вибори Закарпаття Facebook час
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