На Закарпатті СБУ запобігла підкупу виборців
За один голос зловмисники пропонували 1 тисячу гривень
У Закарпатській області правоохоронці запобігли спробі підкупу виборців на користь одного з кандидатів в голови об’єднаної територіальної громади. За один голос зловмисники пропонували 1 тисячу гривень.
Про це повідомляє Служба безпеки України в Закарпатській області на сторінці у Facebook.
Попередньо, схему підкупу виборців організувала група раніше судимих за тяжкі злочини. Для підтвердження «продажу» голосу зловмисники вимагали у громадян копію паспорту.
Трьох фігурантів справи затримали під час отримання ними частини коштів у розмірі 17 тисяч гривень.
За ці кошти вони гарантували кандидату в голови ОТГ забезпечення необхідної кількості голосів.
У разі доведення вини підозрюваних загрожує до 2 років обмеження волі.
До слова, у Києві правоохоронці викрили «сітку» підкупу виборців, за «голос» громадянам пропонували тисячу гривень.