Facebook не буде блокувати рекламу в «день тиші»



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У «Чесно» наголошують, що наразі невідомо яким чином порушення «дня тиші» регулюватимуть у соцмережах в Україні

Соцмережа блокуватиме політичну рекламу за тиждень до виборів лише у США

Соціальна мережа Facebook не буде блокувати рекламу в «день тиші». Про це руху «Чесно» повідомила у своєму інтерв’ю менеджерка Facebook з публічної політики в Україні Катерина Крук.

За словами Крук, політична реклама буде блокуватися за тиждень до виборів лише у США. «Наразі ми не обговорювали можливості застосування такого підходу до виборів і в інших країнах», – каже Крук.



У «Чесно» наголошують, що наразі невідомо яким чином порушення «дня тиші» регулюватимуть у соцмережах в Україні.

Також менеджерка Facebook з публічної політики в Україні зазначила, що незалежно від того, де відбуваються вибори – в Україні, у Великій Британії або в США – Facebook має так звані три стовпи (three pillars). «Перший – це перешкоджання втручанню. У цьому контексті йдеться, звісно, про фейкові акаунти, ботів, а також про закордонне втручання – ми називаємо його СНП (скоординована неавтентична поведінка). В Україні це зазвичай зветься фермами тролів і ботів. Другий – видалення контенту, який порушує правила спільноти, а також подає неправдиву інформацію про вибори, тобто всього того, що може заважати виборчому процесу як такому. І третій – підвищення прозорості процесів, тобто маркування політичної реклами, бібліотека політичної реклами та інструменти прозорості сторінок», – пояснила Крук.

Як повідомлялося, у Києві п’яна парочка порвала агітаційні намети та плакати двох партій.

До слова, Національна поліція зафіксувала факти зростання кількості виборців у деяких територіальних громадах.

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