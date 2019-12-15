У Кремлі висунули жорстку умову щодо внесення змін до Мінських угод



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зміни до «Мінська» треба писати з експертами «ДНР» та «ЛНР» – Пєсков

Росія назвала умовою для внесення змін до Мінських угод прямі переговори України із представниками ОРДЛО.

Про це повідомляє ТАСС.

За словами речника президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова, внесення змін до Мінських угод можливе лише за умови, якщо Україна працюватиме над ними та погоджуватиме корективи спільно із експертами ОРДЛО.

«Це є можливим. Хто може працювати над «Мінськом-3»? Дві сторони. Тому, якщо експерти з Києва сядуть в контактній групі або за її межами з експертами з «ДНР» та «ЛНР», то вони, скоріш за все, зможуть працювати над якимись змінами або доповненнями до мінського комплексу заходів», – сказав Пєсков, коментуючи заяву представника України в контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексія Резнікова про те, що Україна до наступного саміту нормандської четвірки підготує зміни до мінських угод.

Нагадаємо, 15 грудня Дмитро Пєсков заявив, що «Газпром» продовжить транзит газу територією України за умов комерційно вигідної ціни та відмови Києва від претензій за низкою рішень Стокгольмського арбітражу.