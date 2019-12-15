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    У світі

    Кремль погодився продовжити транзит газу через Україну за однієї умови

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    Кремль погодився продовжити транзит газу через Україну за однієї умови

    Ряд позицій і рішень Стокгольмського арбітражу залишаються неприйнятними для російської сторони

    Росія продовжить транзит газу через територію України тільки в тому випадку, якщо будуть збережені умови економічної та комерційної доцільності для «Газпрому».

    Про це заявив в неділю прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв’ю програмі «Велика гра» на Першому каналі, передає ТАСС.

    «З самого початку президент Володимир Путін говорив, що навіть в умовах диверсифікації наших шляхів поставок енергоресурсів споживачам Європи, російська сторона готова продовжувати далі транзитувати газ через територію України, але це можливо тільки при збереженні умов економічної і комерційної доцільності для нашого постачальника, тобто для «Газпрому». Переговори тривають», – сказав він.

    Пєсков додав, що ряд позицій і рішень Стокгольмського арбітражу «залишаються неприйнятними для російської сторони».

    Нагадаємо, в п’ятницю, 13 грудня, у Відні відбулись двосторонні переговори України та Росії щодо транзиту газу.

    Росія газ Путін транзит Україна
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