Кремль погодився продовжити транзит газу через Україну за однієї умови



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Ряд позицій і рішень Стокгольмського арбітражу залишаються неприйнятними для російської сторони

Росія продовжить транзит газу через територію України тільки в тому випадку, якщо будуть збережені умови економічної та комерційної доцільності для «Газпрому».

Про це заявив в неділю прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв’ю програмі «Велика гра» на Першому каналі, передає ТАСС.

«З самого початку президент Володимир Путін говорив, що навіть в умовах диверсифікації наших шляхів поставок енергоресурсів споживачам Європи, російська сторона готова продовжувати далі транзитувати газ через територію України, але це можливо тільки при збереженні умов економічної і комерційної доцільності для нашого постачальника, тобто для «Газпрому». Переговори тривають», – сказав він.

Пєсков додав, що ряд позицій і рішень Стокгольмського арбітражу «залишаються неприйнятними для російської сторони».

Нагадаємо, в п’ятницю, 13 грудня, у Відні відбулись двосторонні переговори України та Росії щодо транзиту газу.