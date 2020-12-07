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    Політика

    У Кривому Розі пенсіонерка намагалася проголосувати за радянським паспортом

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    У Кривому Розі пенсіонерка намагалася проголосувати за радянським паспортом - У Кривому Розі пенсіонерка намагалася проголосувати за радянським паспортом
    У Кривому Розі пенсіонерка намагалася проголосувати за радянським паспортом

    Пенсіонерка зазначила, що на всіх попередніх виборах голосували саме за цим паспортом

    На виборах мера у Кривому Розі літня жінка намагалася проголосувати за паспортом радянського зразка. Поліцейському довелося роз'ясняти їй, чому члени дільничої виборчої комісії відмовляються видавати бюлетень.

    Про це повідомляють спостерігачі Громадянської мережі Опора

    Зазначається, що літня жінка прийшла голосувати на виборчу дільницю №121674 (вул. Катеринівська, 11) з паспортом неіснуючого вже 29 років Радянського союзу. Вона сказала, що на всіх попередніх виборах голосували саме за цим паспортом.

    У Опорі нагадують, що відповідно до Виборчого кодексу України, підставою для отримання виборчого бюлетеня можуть бути паспорт громадянина України або ж тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

    Нагадаємо, поліція в Кривому Розі відкрила дві кримінальні справи за фактом порушень під час виборів мера.

    Дані екзит-полів на виборах мера Кривого Рогу говорять про перемогу обох кандидатів. Згідно одного з них, переміг Костянтин Павлов, в іншому - Дмитро Шевчик.

    Чинний мер Юрій Вілкул, який набрав найбільше голосів у першому турі, відмовився від участі у другому турі виборів.

    Теги: вибори паспорт Кривий Ріг поліція
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