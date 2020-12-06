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    Політика

    Вибори у Кривому Розі: поліція відкрила дві кримінальні справи

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    Станом на 20:00 до поліції надійшло 30 повідомлень, пов&rsquo;язаних з порушеннями виборчого законодавства - Вибори у Кривому Розі: поліція відкрила дві кримінальні справи
    Станом на 20:00 до поліції надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства

    У день другого туру виборів мера надійшло 30 пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства повідомлень

    Під час другого туру виборів міського голови Кривого Рогу до поліції надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. За їх результатами складено два адмінпротоколи та відкрито два кримінальні провадження.

    Про це інформує пресслужба поліції Дніпропетровської області.

    «Станом на 20:00 до поліції надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. За результатами їх розгляду складено 2 адміністративні протоколи та відкрито 2 кримінальні провадження. За іншими зареєстрованими матеріалами буде проведена всебічна перевірка та прийняті законні рішення», – йдеться у повідомленні.

    Наразі поліцейські продовжують здійснювати охорону на виборчих дільницях до повного підрахунку бюлетенів».

    У поліції повідомили, що всі виборчі дільниці міста вчасно завершили роботу.

    Як повідомлялося раніше, у повторному голосуванні загалом зможуть взяти участь понад 484,8 тис виборців. Вони мають обрати між Дмитром Шевчиком від «Слуги народа» та Костянтином Павловим від «Опозиційної платформи – За життя».

    Чинний мер Юрій Вілкул, який набрав найбільше голосів у першому турі, відмовився від участі у другому турі виборів.

    Теги: вибори Кривий Ріг поліція
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