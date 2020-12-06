ЦВК оголосила підсумкову явку на виборах мера Кривого Рогу

Середня явка на виборах міського голови у Кривому Розі склала 35,14%

Результати голосування ТВК повинні встановити до 11 грудня включно

У другому турі виборів мера Кривого Рогу проголосували 35,14% виборців. Це менше, ніж прийшло на вибори в місті 25 жовтня.

Про це повідомляє Центрвиборчком.

Під час місцевих виборів у жовтні в Кривому Розі прийшли проголосувати на дільниці 36,72% виборців.

«За інформацією від ТВК, середня явка на виборах міського голови у Кривому Розі склала 35,14%.

Для порівняння, 25 жовтня у Кривому Розі проголосувало 36,72%», – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, результати голосування ТВК повинні встановити до 11 грудня включно.

Як повідомлялося раніше, у повторному голосуванні загалом зможуть взяти участь понад 484,8 тис виборців. Вони мають обрати між Дмитром Шевчиком від «Слуги народа» та Костянтином Павловим від «Опозиційної платформи – За життя».

Чинний мер Юрій Вілкул, який набрав найбільше голосів у першому турі, відмовився від участі у другому турі виборів.



