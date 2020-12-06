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    Політика

    ЦВК оголосила підсумкову явку на виборах мера Кривого Рогу

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    Середня явка на виборах міського голови у Кривому Розі склала 35,14% - ЦВК оголосила підсумкову явку на виборах мера Кривого Рогу
    Середня явка на виборах міського голови у Кривому Розі склала 35,14%

    Результати голосування ТВК повинні встановити до 11 грудня включно

    У другому турі виборів мера Кривого Рогу проголосували 35,14% виборців. Це менше, ніж прийшло на вибори в місті 25 жовтня.

    Про це повідомляє Центрвиборчком.

    Під час місцевих виборів у жовтні в Кривому Розі прийшли проголосувати на дільниці 36,72% виборців.

    «За інформацією від ТВК, середня явка на виборах міського голови у Кривому Розі склала 35,14%.
    Для порівняння, 25 жовтня у Кривому Розі проголосувало 36,72%»,  йдеться у повідомленні.

    Нагадуємо, результати голосування ТВК повинні встановити до 11 грудня включно.

    Як повідомлялося раніше, у повторному голосуванні загалом зможуть взяти участь понад 484,8 тис виборців. Вони мають обрати між Дмитром Шевчиком від «Слуги народа» та Костянтином Павловим від «Опозиційної платформи – За життя».

    Чинний мер Юрій Вілкул, який набрав найбільше голосів у першому турі, відмовився від участі у другому турі виборів.


    Теги: ЦВК вибори Кривий Ріг
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