ЦВК оголосила підсумкову явку на виборах мера Кривого Рогу
Результати голосування ТВК повинні встановити до 11 грудня включно
У другому турі виборів мера Кривого Рогу проголосували 35,14% виборців. Це менше, ніж прийшло на вибори в місті 25 жовтня.
Про це повідомляє Центрвиборчком.
Під час місцевих виборів у жовтні в Кривому Розі прийшли проголосувати на дільниці 36,72% виборців.
«За інформацією від ТВК, середня явка на виборах міського голови у Кривому Розі склала 35,14%.
Для порівняння, 25 жовтня у Кривому Розі проголосувало 36,72%», – йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, результати голосування ТВК повинні встановити до 11 грудня включно.
Як повідомлялося раніше, у повторному голосуванні загалом зможуть взяти участь понад 484,8 тис виборців. Вони мають обрати між Дмитром Шевчиком від «Слуги народа» та Костянтином Павловим від «Опозиційної платформи – За життя».
Чинний мер Юрій Вілкул, який набрав найбільше голосів у першому турі, відмовився від участі у другому турі виборів.