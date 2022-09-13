Син начальника військової частини зривав українські символи у Куп'янську

На місці розтрощеного герба України хотіли встановити російську символіку

У липні в тимчасово окупованому місті Куп'янськ Харківської області пропагандисти РФ на камеру знімали черговий ролик про так звану «любов» мешканців загарбаних території до країни-терористки. На відео видно, як двоє хлопців піднялися на крані до фасаду будівлі і розтрощили ліпнину з тризубом. Далі двоє дівчат зняли прапор України та жбурнули його на землю. Пропагандисти подавали це як буцімто підтвердження того, що «молодь усього регіону виступає проти України та хоче позбутися державної символіки». Як повідомив депутат Куп'янської міської ради Вадим Крохмаль, відома особа «героя» ролика.

18-річний Ілля Гаманін, колишній студент третього курсу медичного коледжу та син начальника відділу фінансів військової частини Сергія Гаманіна.

«Був у молодіжній раді Куп'янської міської ради. Характеризується колегами як людина потайлива та лицемірна. Любив у школі хвалитися вживанням спиртного та наркотиків. Часто приносив до школи газовий балончик, кийки та ніж. Тато регулярно купував у школу що-небудь, і на це закривали очі», – повідомив депутат.

Ілля Гаманін став допомагати окупантам, як тільки ті зайшли у Куп'янськ. Одягнутий в футболку з рашистською символікою, він гордо розказував на камеру як вони щойно знищили «символ злочинної фашистскої влади». Одна з дівчат – його подруга, студентка першого курсу медколеджу Дар'я Антонова.

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Нагадаємо, 10 вересня ЗСУ звільнили Куп'янськ від окупантів.