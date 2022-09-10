СБУ показала фото із деокупованого Куп’янська

На знімку – спецпризначенці, які увійшли в місто

Служба безпеки України показала фото із деокупованого Куп’янська на Харківщині, на якому спецпризначенці центр спеціальних операцій «А» СБУ.

«Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі! Слава Україні!», – зазначили в СБУ.

Раніше російський «військовий кореспондент» Олександр Коц повідомив про відхід російських військ із Куп'янська після наступу ЗСУ.

Нагадаємо, 10 вересня ЗСУ звільнили Куп'янськ від окупантів. Також 9 вересня у ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за три дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів. При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку.

Крім того, українські захисники деокупували ще один населений пункт на Харківщині.

Водночас ЗСУ звільнили село Волохів Яр на Харківщині.