  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    У Молдові п'ятеро ексдепутатів потрапили під арешт за підкуп

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Прокуратура веде справу про підкуп депутатів та незаконне збагачення<br /><br /> - У Молдові п'ятеро ексдепутатів потрапили під арешт за підкуп
    Прокуратура веде справу про підкуп депутатів та незаконне збагачення

    фото: newsmaker.md

    Колишні народні обранці намагалися купити прихильність у парламенті

    У Молдові суд помістив під арешт п'ятьох колишніх народних депутатів за звинуваченнями про незаконне збагачення та підкуп депутатів. Про це повідомляє NewsMaker.

    Згідно з інформацією видання, 4 лютого в суді Чекан розглядали клопотання прокурорів про арешт п'яти ексдепутатів: Анатолія Загородного, Володимира Вітюка, Віолетти Іванової, Сергія Сирбу й Артура Решетнікова.

    За рішенням суду чотирьох обвинувачених помістили під арешт на 30 діб, а Іванову – на 20 діб.

    Ніхто з обвинувачених не визнав провини.

    Прокуратура розслідує справу про підкуп депутатів та незаконне збагачення. 2-3 лютого у 13 ексдепутатів пройшли обшуки. Окрім п'яти обвинувачених у справі ще шість підозрюваних.

    Читайте також:
    Теги: прокуратура суд Молдова арешт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Молдові п'ятеро ексдепутатів потрапили під арешт за підкуп