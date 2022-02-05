У Молдові п'ятеро ексдепутатів потрапили під арешт за підкуп

Прокуратура веде справу про підкуп депутатів та незаконне збагачення

Колишні народні обранці намагалися купити прихильність у парламенті

У Молдові суд помістив під арешт п'ятьох колишніх народних депутатів за звинуваченнями про незаконне збагачення та підкуп депутатів. Про це повідомляє NewsMaker.

Згідно з інформацією видання, 4 лютого в суді Чекан розглядали клопотання прокурорів про арешт п'яти ексдепутатів: Анатолія Загородного, Володимира Вітюка, Віолетти Іванової, Сергія Сирбу й Артура Решетнікова.

За рішенням суду чотирьох обвинувачених помістили під арешт на 30 діб, а Іванову – на 20 діб.

Ніхто з обвинувачених не визнав провини.

Прокуратура розслідує справу про підкуп депутатів та незаконне збагачення. 2-3 лютого у 13 ексдепутатів пройшли обшуки. Окрім п'яти обвинувачених у справі ще шість підозрюваних.

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