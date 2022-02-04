Ситуація в Придністров’ї погіршується. Молдова розраховує на допомогу Польщі

Влада Кишинева розраховує на практичну підтримку польського головування в ОБСЄ та інших іноземних партнерів

Ситуація з правами людини у придністровському регіоні постійно погіршується, а сам конфлікт повинен розв’язуватися виходячи з принципів територіальної цілісності. Молдова розраховує на підтримку Польщі в рамках її головування в ОБСЄ з цих питань. Про це сказав міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ніку Попеску під час зустрічі з послом Томасом Майром-Хартінгом, який також є спеціальним представником новообраного президента ОБСЄ з процесу придністровського врегулювання, повідомляє зовнішньополітичне відомство Республіки.

«Я наголосив на необхідності приділяти більше уваги зусиллям із забезпечення поваги прав людини та основних свобод у Придністровському регіоні в контексті постійного погіршення ситуації» – зазначив Попеску.

Глава молдовського МЗС зазначив, що просування урегулювання придністровського конфлікту повинно відбуватися на основі суверенітету Молдови.

«Ми хочемо підтримувати динамічний та конструктивний діалог щодо чинних переговорних майданчиків і вітаємо прийняття Декларації Ради міністрів ОБСЄ щодо переговорів 5+2 (формат, у якому здійснюється врегулювання придністровського конфлікту – ред.), яка підтвердила прихильність усіх держав-учасниць ОБСЄ врегулювати конфлікт на основі суверенітету і територіальної цілісності нашої країни у міжнародно визнаних кордонах» – зазначив Попеску.

Крім того, Попеску у розмові з Майром-Хартінгом підкреслив, що влада Кишинева розраховує на практичну підтримку польського головування в ОБСЄ та інших іноземних партнерів, які беруть участь у визначенні життєздатного рішення мирного та всебічного врегулювання конфлікту на сході.