  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Ситуація в Придністров’ї погіршується. Молдова розраховує на допомогу Польщі

    Ніку Попеску&nbsp;розраховує на польське головування в ОБСЄ - Ситуація в Придністров’ї погіршується. Молдова розраховує на допомогу Польщі
    Ніку Попеску розраховує на польське головування в ОБСЄ
    фото з відкритих джерел

    Влада Кишинева розраховує на практичну підтримку польського головування в ОБСЄ та інших іноземних партнерів

    Ситуація з правами людини у придністровському регіоні постійно погіршується, а сам конфлікт повинен розв’язуватися виходячи з принципів територіальної цілісності. Молдова розраховує на підтримку Польщі в рамках її головування в ОБСЄ з цих питань. Про це сказав міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ніку Попеску під час зустрічі з послом Томасом Майром-Хартінгом, який також є спеціальним представником новообраного президента ОБСЄ з процесу придністровського врегулювання, повідомляє зовнішньополітичне відомство Республіки.

    «Я наголосив на необхідності приділяти більше уваги зусиллям із забезпечення поваги прав людини та основних свобод у Придністровському регіоні в контексті постійного погіршення ситуації» – зазначив Попеску.

    Глава молдовського МЗС зазначив, що просування урегулювання придністровського конфлікту повинно відбуватися на основі суверенітету Молдови.

    «Ми хочемо підтримувати динамічний та конструктивний діалог щодо чинних переговорних майданчиків і вітаємо прийняття Декларації Ради міністрів ОБСЄ щодо переговорів 5+2 (формат, у якому здійснюється врегулювання придністровського конфлікту – ред.), яка підтвердила прихильність усіх держав-учасниць ОБСЄ врегулювати конфлікт на основі суверенітету і територіальної цілісності нашої країни у міжнародно визнаних кордонах» – зазначив Попеску.

    Крім того, Попеску у розмові з Майром-Хартінгом підкреслив, що влада Кишинева розраховує на практичну підтримку польського головування в ОБСЄ та інших іноземних партнерів, які беруть участь у визначенні життєздатного рішення мирного та всебічного врегулювання конфлікту на сході.

    Теги: МЗС міністр Молдова влада час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ситуація в Придністров’ї погіршується. Молдова розраховує на допомогу Польщі