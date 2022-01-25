Як діятиме Кишинів у разі війни в Україні. Пряма мова Керівника Служби безпеки Молдови
Олександр Єсауленко, директор Служби інформації та безпеки Республіки Молдова
Кишинів готується до потоку біженців
Увесь світ очікує вторгнення в Україну з боку Росії. Тим часом додатковим фактором дестабілізації для нашої держави може стати сепаратистський регіон Молдови – Придністров'я. Там, окрім миротворчої місії, якою заправляє Росія, розміщуються і регулярні російські війська. Керівник молдовської спецслужби – Служби інформації та безпеки Олександр Єсауленко розповів у бліц-інтерв'ю «Главкому», що військові РФ, так звана Оперативна група російських військ, яка незаконно перебуває на території Молдови, наразі посилюють охорону об'єктів військової інфраструктури, як, наприклад, у Колбасній, де розташований найбільший склад боєприпасів у Східній Європі з часів Другої світової війни.
За словами Єсауленка, Молдова враховує нові безпекові виклики у регіоні. Кишинів сприятиме стратегічним партнерам у разі конфлікту та готується до хвилі біженців.
З огляду на ескалацію навколо українських кордонів, як ви оцінюєте ризики для Молдови?
Звісно, ми відстежуємо ситуацію і вона перебуває в епіцентрі нашої уваги, але важливо зберігати спокій. Те, про що ми говорили й на цьому засіданні (закрита частина засідання комісії з національної безпеки парламенту Молдови – «Главком»), стосувалося того, що необхідно проявити проактивність у дії. Тобто, ми маємо співпрацювати та мати тіснішу взаємодію (з Україною – «Главком»). У тому числі й виходячи з можливих асиметричних ризиків у разі ескалації конфлікту. В першу чергу, можливі міграційні потоки та потоки біженців та надання допомоги стратегічним партнерам.
Як змінилася активність підозрілих елементів, за якими ви спостерігаєте, в контексті попередження ризиків для Молдови?
Насамперед йдеться про наш сепаратистський регіон: ми говоримо про Придністров'я; ми говоримо про незаконні військові формування – це оперативна група російських військ (ОГРВ); ми говоримо про військовий склад у Колбасній. Наскільки ми знаємо, зараз посилена охорона цих складів і ми розуміємо, що цей фактор є одним із ключових, з точки зору застосування дестабілізуючих елементів на території нашої країни.
Росіяни посилили охорону складів?
Так, ми говоримо про незаконні військові формування (ОГРВ – «Главком»). Мова не йде про миротворчий контингент.
Як ви оцінюєте співпрацю з вашими українськими партнерами під час нинішньої ескалації навколо українських кордонів?
У нас відбувається, на мою думку, досить активний обмін інформацією, і я думаю, що співпраця з профільними службами України матиме наростаючий тренд у контексті ризиків, які ми маємо сьогодні в регіоні.
Республіка Молдова неодноразово використовувалася російськими спецслужбами як транзитна країна. Зараз ви спостерігаєте подібні переміщення?
Певні елементи, які викликають підозру у служби, перебувають у полі наших контррозвідувальних органів, і ми маємо гарний обмін інформацією з прокуратурою та іншими колегами. Відбуваються слідчі дії з документування даних елементів.
Один із сценаріїв військових дій, представлений західними спецслужбами, передбачає просування російських військ через південь і аж до Молдовського Придністров'я. Як це оцінюють у Молдові?
Не можна недооцінювати наших східних сусідів. Хочеться вірити в те, що дипломатія переможе, але ми маємо бути готові до розвитку будь-якого сценарію, у тому числі й той, який ви озвучили.
Як ви готуєтеся?
Відбувається ефективне спілкування з профільними підрозділами.
У разі війни в Україні, що робитиме Молдова?
Я не розкриватиму плани, але хочу сказати, що служба дуже активно залучена до певних процесів для того, щоб ми були проактивними і змогли протистояти тим загрозам, які пов'язані з регіональною дестабілізацією.
Маріанна Присяжнюк, для «Главкома»
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