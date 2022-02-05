«Зеленський продав мантію судді-параноїку». Служитель Феміди поскаржився на відео в Youtube

Суддя Бурлака заявив про погрози та розправу над ним

Суддя Солом’янського районного суду Києва Олександр Бурлака звернувся за захистом до генпрокурорки та Вищої ради правосуддя після появи відео в Youtube. Про це повідомляє «Главком».

У повідомленні про втручання в діяльність судді сказано, що на Youtube-каналі «Украина Против произвола чиновников» опубліковано відео під назвою «Бурлака О.В. Зеленський продав мантію судді-параноїку». У ньому автор відео називає суддю та його родичів образливими та нецензурними словами, які перерахував суддя Бурлака: потвора, чмо, урод, псих, шизоїд, імбецил.

«Більше того у вказаному відео висловлено прямий заклик до здійснення насильства та фізичної розправи щодо мене, як судді шляхом повішення безпосередньо біля приміщення суду», – заявив київський суддя.

За його словами, вказані погрози судді висловив керівник громадської організації «Україна проти свавілля чиновників», який звертався з різними скаргами до Солом’янського районного суду Києва.

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На думку судді Бурлаки, автор відео цілеспрямовано створює негативний образ правосуддя; висловлює обвинувачення в корупції та шпигунстві на користь інших держав.

«Такі висловлювання є грубим та відвертим проявом неповаги до суду та залякування, спробую схилити мене як суддю до прийняття рішень на користь заявника», – вважає суддя Олександр Бурлака.

Додамо, що з жовтня 2011 року суддя Бурлака працює у Солом’янському районному суді Києва.

Як повідомляв «Главком», у 2021 році голові одеського суду, у якому розглядали справу Сергія Стерненка, прострелили вікно. Він звернувся Вищої ради правосуддя.

Крім цього, у листопаді 2021 року у Києві знайшли мертвим колишнього суддю Солом'янського районного суду Сергія Зінченка. Причиною смерті стало вогнепальне поранення.

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