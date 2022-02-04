«Вижити поряд з Імперією». У Кишиневі автори презентували книгу про російську агресію (фото)

«Молдова має тримати руку на пульсі після всього того, що відбувається у Придністров’ї»

Книга стосується нинішньої політичної ситуації країн-сусідів Росії

У Кишиневі відбулася презентація книги, присвяченої російській агресії «Виживати рядом з імперією. Ціна новітньої агресії Кремля». У підготовці академічного дослідження взяли участь і українські експерти – Євген Магда, Сергій Федуняк, Віра Ястребова та Андрій Клименко, передає кореспондент «Главкома».

Раніше дослідження було представлене в Україні, Бельгії та Польщі. У Молдові авторський колектив вперше представив російськомовне видання.

«Російське видання цієї книги вперше представляється в Молдові, оскільки проблеми виживання поряд із Російською Федерацією актуальні не лише в Україні. Ми спеціально залучили до редакційного колективу авторів із різних країн», – говорить один з авторів, директор інституту «Світової політики» Євген Магда.

Український історик Євгеній Магда розглядає механізми гібридного впливу Російської Федерації на державу. фото: glavcom.ua

Головний редактор видання, що спеціалізується на кримській тематиці BlackSeaNews Андрій Клименко зазначив, що військові маневри Кремля мають викликати занепокоєння і в Кишиневі. «Молдова має тримати руку на пульсі після всього того, що відбувається у Придністров’ї, бо якщо буде Casus belli (привід для оголошення війни – ред.), то він буде не один», – підкреслив Клименко.

Серед авторів дослідження відомі українські, молдовські та європейські дослідники: Андрій Клименко, Євген Магда, Сергій Федуняк, Євген Цибуленко, Віра Ястребова, Анатол Петренку, Олександр Солкан, Людмила Коада, Серджу Мустатя.

«Ідея книги з'явилася весною 2021 року як відображення необхідності осмислити тривалу агресивну неоімперську політику Російської Федерації, а також механізми та інструменти протидії з боку країн східноєвропейського регіону», – зазначають організатори.

Книга відкриває есе відомого польського історика і дисидента комуністичного часу, професора Варшавського університету Кажимижа Вуйчицького. Український історик Євгеній Магда розглядає механізми гібридного впливу Російської Федерації на державу, політолог Сергій Федуняк і правозахисниця Віра Ястребова аналізують гуманітарні аспекти російської окупації регіонів Донбасу.

Кримський економіст і журналіст Андрій Клименко разом із колегою Русланом Сидоренком, які представляють один із найбільш аналітичних центрів з моніторингу ситуацій у басейні Чорного моря BlackSea News, переконують, що РФ з початку окупації Криму перетворює півострів у джерело нестабільності й загроз.

Польський дослідник, доцент Лодзинського університету Томаш Ляховський оцінює можливість використання політико-юридичних механізмів для запобігання злочинів, вчинених керівництвом Кремля щодо України та держав східноєвропейського регіону.

Книгу завершує есе українських юристів – професора Євгенія Цибуленка та експерта Інни Тетери. Автори розповідають про агресію Російської Федерації щодо України через призму базових норм та принципів, закладених в основоположних документах ООН й інших міжнародних інститутів.

Нагадаємо, ситуація з правами людини у придністровському регіоні постійно погіршується, а сам конфлікт повинен розв’язуватися виходячи з принципів територіальної цілісності.

Раніше повідомлялося, що Молдова готується до хвилі мігрантів з України.

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