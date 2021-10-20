У Парламентській асамблеї ОБСЄ засудили блокування роботи місії на Донбасі

Спеціальний представник ПА ОБСЄ з питань Східної Європи засудила обмеження щодо спостерігачів в Україні

У Парламентській асамблеї ОБСЄ по Східній Європі засудили блокування місії бойовиками на Донбасі. Там називають ситуацію «тривожною». Про це заявила спецпредставниця Парламентської асамблеї ОБСЄ по Східній Європі Даніела де Ріддер.

«Спеціальна моніторингова місія являє собою не тільки найбільшу і найбільш значиму операцію ОБСЄ, але також і одну з найбільш незамінних. Здійснюючи неупереджене спостереження за ситуацією в Україні і надаючи регулярні звіти відповідно до мандату, встановленим в 2014 році, СММ є незамінним інструментом по документуванню порушень режиму припинення вогню, постачання осіб, відповідальних за прийняття рішень, важливою інформацією і сприяння діалогу між протиборчими сторонами. Я нагадую всім сторонам конфлікту, що СММ наділена повноваженнями відповідно до рішень, прийнятих на основі консенсусу всіма 57 державами-учасницями ОБСЄ, і їй повинна бути надана безумовна свобода пересування», – сказала Д. Де Ріддер.

Вона назвала таку ситуацію «тривожною» і нагадала, що Спеціальна моніторингова місія – це не тільки найбільша і помітна операція ОБСЄ, а й одна з найважливіших операцій.

«Після рішення Росії не продовжувати мандат місії спостерігачів ОБСЄ в пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» на російсько-українському кордоні після 30 вересня СММ стала останнім інструментом ОБСЄ для забезпечення деякої прозорості в семирічному конфлікті з понад 14 тис. загиблими», – заявили в ПА ОБСЄ.

Як підкреслила спецпредставниця, обмеження щодо співробітників СММ ще підривають довіру.

Нагадаємо, Росія фактично взяла в заручники місію ОБСЄ на Донбасі.

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