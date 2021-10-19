Конституційний Суд перевірить указ Зеленського про усунення Тупицького

КСУ відкрив провадження щодо конституційності указів Зеленського стосовно усунення Тупицького з посади голови суду

Конституційний Суд України відкрив провадження у справі про відповідність Основному закону двох указів президента України Володимира Зеленського про усунення Олександра Тупицького з посади очільника КСУ, а також указу, яким Зеленський скасував призначення Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Про це представник Верховної Ради у КСУ, нардепка від «Слуги народу» Ольга Совгиря повідомила у Facebook.

«Конституційний Суд відкрив провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України указів Президента України «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» від 29 грудня 2020 року, «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» від 26 лютого 2021 року, «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» від 27 березня 2021 року (т.зв. справа Тупицького О. та Касмініна О)», – написала Совгиря.

Справа розглядатиметься на засіданні Великої палати Суду.

Подання щодо конституційності цих указів у суд передали 49 нардепів, його опублікували на сайті КСУ. У документі зазначено, що це подання до суду передав у червні 2021 року його автор – нардеп від «Батьківщини» Сергій Власенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду.

27 березня поточного року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду.

У серпні Тупицький заявив про знищення Конституційного суду.

Нещодавно Зеленський підписав указ, яким затвердив положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. Зокрема, на посаду судді, якого призначає глава держави.

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