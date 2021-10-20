У Німеччині почався суд над 96-річною екссекретаркою нацистського концтабору

Ірмгард Фурхнер, яку привезли до зали суду в інвалідному візку, не відповіла на звинувачення, висунуті проти неї

Фурхнер – перша жінка за останні десятиліття, яку притягнули до кримінальної відповідальності за злочини, скоєні під час нацистського правління

У Німеччині почався суд над колишньою секретаркою нацистського концтабору, яку спіймали незадовго після втечі перед судом минулого місяця. 96-річну Ірмгард Фурхнер звинувачують у причетності до вбивства понад 11 400 осіб у таборі Штутгоф в окупованій Польщі між 1943 і 1945 роками.

Підсудна, яку привезли до зали суду в інвалідному візку, не відповіла на звинувачення, висунуті проти неї. Судове засідання має продовжитися 26 жовтня.

Суд у місті Ітцего на півночі країни був перенесений після того, як 30 вересня Ферчнер втекла з будинку пенсіонерів, де вона мешкає, напередодні запланованого судового засідання.

Їй вдалося уникати поліції протягом кількох годин, перш ніж її затримали в сусідньому місті Гамбург.

Відповідно до німецького законодавства, обвинувачення не можна було прочитати доти, поки Фурхнер не була присутня в суді.

Фурхнер – перша жінка за останні десятиліття, яку притягнули до кримінальної відповідальності за злочини, скоєні під час нацистського правління. Вона почала працювати стенографісткою та друкаркою у комендатурі табору у віці 18 років.

У заяві суду зазначено, що підозрювана, імовірно, «допомагала і підтримувала тих, хто керував табором, у систематичному вбивстві в’язнів у період з червня 1943-го до квітня 1945 року, коли вона виконувала функції стенографа та друкарки в комендатурі табору».

Обвинувачену мають судити в суді у справах неповнолітніх, оскільки їй на момент імовірних злочинів було менше 21 року.

Близько 65 000 людей померли від голоду та хвороб або у газових камерах у концтаборі під Гданськом у період між 1939 і 1945 роками. Серед жертв були військовополонені та євреї.

Джерело: Радіо Свобода