Суд ухвалив вирок одному зі співробітників СБУ, які напали на прикордонників

Двоє співробітників СБУ в липні цього року напали на прикордонний наряд, коли той здійснював охорону державного кордону поблизу одного з сіл у Сумській області

Співробітника Служби безпеки України засуджено та позбавлено військового звання за напад на прикордонний загін на Сумщині в липні цього року. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

За інформацією слідства, 18 липня 2021 двоє офіцерів СБУ – лейтенант та підполковник, напали на прикордонний наряд, коли той здійснював охорону державного кордону поблизу одного з сіл у Сумській області. Двом прикордонникам при цьому були нанесені легкі тілесні ушкодження.

Підозрювані заволоділи боєприпасами до службової зброї прикордонників, частину з яких згодом підкинули до місцевого відділу Держприкордонслужби. Службову зброю прикордонників зловмисники залишили на місці скоєння злочину.

Зазначається, що затриманий лейтенант СБУ визнав свою вину та розкаявся. З підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості. 30 вересня матеріали кримінального провадження з угодою та обвинувальним актом направлено до суду.

11 жовтня Краснопільський районний суд Сумської області підтвердив законність укладеної угоди з обвинуваченим – старшим лейтенантом СБУ. Суд ухвалив вирок, яким затвердив укладену угоду та призначив узгоджену сторонами міру покарання - 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 3 роки, а також додаткові покарання у виді позбавлення військового звання «лейтенант» та позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах України на строк 3 роки.

Щодо іншого нападника досудове розслідування завершено. На даний час триває виконання вимог ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, у неділю, 18 липня, у Сумській області стався напад на прикордонників. Попередньо, троє співробітників СБУ побили прикордонників та забрали їх табельну зброю, після чого втекли.

Напередодні стало відомо, що двох співробітників Служби безпеки, яких вважають причетними до нападу на прикордонників у Сумській області, затримали. Їм підготували підозри за двома статтями. Третій учасник нападу проходить як свідок.

Слідчі встановили, що у ніч із 17 на 18 липня молодший сержант і солдат строкової служби чергували на автівці неподалік села Рясне Сумського району. До них о 1:30 під’їхала автівка з трьома людьми. Двоє з них вийшли та підійшли до прикордонників.

За даними слідства, люди, які під'їхали, спровокували конфлікт, зав'язалася бійка. Вони кулаками побили прикордонників та забрали у них два автомати АКС-74 і чотири магазини по 30 набоїв. Потім нападники поїхали геть.