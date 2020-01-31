Уряд затвердив план реалізації Концепції розвитку екстреної медичної допомоги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У систему першої допомоги планується залучити всі екстрені служби, які можуть приїжджати разом на виклик - поліцію, пожежників, рятувальників тощо

На цьому тижні уряд прийняв розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги» - це чіткий план того, що потрібно зробити для покращення системи екстреної медичної допомоги. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

План заходів розроблений і прийнятий для того, щоб всі учасники системи екстреної медичної допомоги розуміли, як саме буде розвиватися сфера. План заходів складається з більш ніж трьох десятків нормативних актів, які має розробити Міністерство охорони здоров’я України та ухвалити або своїми наказами, або спільно з Кабінетом міністрів та Верховною Радою.

Також урядовці відзначили найважливіші пункти програми.

Розробка законопроєкту, яким буде введене поняття «перша допомога» та захищено надавача такої допомоги (так званий «Закон про доброго самаритянина»). Перша допомога - це допомога людини, яка першою опиняється на місці події до моменту прибуття бригади екстреної медичної допомоги. Зазвичай, це не є медик. Такий закон необхідний, бо якою б розвиненою не була система екстреної медичної допомоги, бригада не зможе приїхати на місце події швидше, ніж люди, які уже на ньому знаходяться. Дорогоцінні перші хвилини, коли є найбільший шанс спасти потерпілого, використовуються на повну. Таким законом прибираються бар’єри для надання першої допомоги. Система «Централь 103». Це національна ІТ-система, яка здійснює збір, обробку, аналіз інформації для забезпечення своєчасності та ефективного контролю якості надання екстреної медичної допомоги, забезпечує оперативне залучення бригад екстреної медичної допомоги екстрених медичних реагувальників, волонтерів тощо.

Система в режимі он-лайн моніторить роботу обласних центрів екстреної медичної допомоги та отримує повну інформацію про звернення та результати їх обробки, а також є «містком» для обміну інформацією між обласними диспетчерськими 103 з можливістю надання оперативної інформації іншим структурам, волонтерам, які зголосились у системі отримувати таку інформацію та надавати допомогу як екстрені медичні реагувальники, тощо.

Система фіксує кожен виїзд, причину, час виклику, вчасність доїзду до пацієнта та час прибуття до лікарні. Документи, які мають бути розроблені і прийняті найближчим часом, дозволять ввести цю систему для всіх регіонів країни.

У 2020 році продовжується розвиток системи екстреної медичної допомоги. Вперше в Україні запроваджується урядова програма для закладів в кожному регіоні. У цьому році планується створити нові відділення екстреної допомоги у 200 лікарнях.

Також у 2020 році продовжаться закупівлі нових автомобілів екстреної допомоги для регіонів, які у 2019 не увійшли в пілотний проєкт. Кожен з 19 регіонів отримає першу частину автомобілів, а також обладнання для навчально-тренувальних відділів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Планується розробити та запровадити разом з Міністерством освіти та науки курс першої допомоги для дітей, які вчаться у старших класах. У систему першої допомоги планується залучити всі екстрені служби, які можуть приїжджати разом на виклик (поліція, пожежники, рятувальники і т.д.) - так звані екстрені медичні реагувальники Планується розробка і затвердження протоколів диспетчеризації. Це правила, за якими диспетчери прийматимуть виклики екстреної медичної допомоги для оперативного встановлення пріоритетності стану пацієнта за викликом, а також диспетчерської підтримки до приїзду бригади. На екстрений виклик їхатиме найближча вільна бригада і доставлятиме пацієнта у ту лікарню, де цілодобово можна отримати всю необхідну допомогу. З 1 квітня 2020 року у повному об’ємі запрацює Програма медичних гарантій. Екстрена медична допомога є складовою частиною Програми. Змінюються правила оплати послуг Центрів екстреної медицини та медицини катастроф, Центрам надаються максимальні господарські повноваження автономії, натомість держава стає замовником чітко окресленої медичної послуги.

Нагадаємо, що в травні 2019 року уряд ухвалив Концепцію розвитку медичної допомоги, яка розрахована на п’ять років.

У 2025 році склад всіх бригад екстреної медичної допомоги відповідатиме єдиному стандарту. Тож до цього часу всі фельдшери з медицини невідкладних станів,медичні сестри та медичні брати, які зараз працюють у бригадах екстреної медичної допомоги, пройдуть перенавчання і отримають професійну кваліфікацію «парамедик». Парамедик - це фахівець з великою кількістю годин практичних відпрацювань та грунтовними знаннями і навичками надання якісної екстреної медичної допомоги пацієнту за викликом.

Важливо: лікарі з медицини невідкладних станів залишатимуться працювати в системі екстреної медичної допомоги і також пройдуть підвищення кваліфікації за новими стандартами. Пацієнт повинен бути впевненим у якості допомоги, яка йому надається. Працівники системи екстреної медичної допомоги повинні мати достойні умови роботи та оплати праці. Саме це визначає Концепція та план заходів до неї.