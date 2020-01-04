«Слуги народу» почули лише себе. Законопроєкт про продаж землі вийшов на фінішну пряму

Під час розгляду 4016 правок, поданих нардепами та аграріями після першого читання, комітет відхилив всі, окрім двох

Пропрезидентська монобільшість врахує лише дві правки з чотирьох тисяч

До Верховної Ради для розгляду у другому читанні надійшов фінальний проєкт закону про ринок землі. Текст документу із правками та висновками профільного комітету вже зареєструвано на сайті парламенту.

Під час розгляду 4016 правок, поданих народними депутатами та аграріями після першого читання, комітет відхилив всі, окрім двох. Перша – стосовно назви проекту закону. Її тепер запропоновано змінити на таку: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення». Друга - про зниження ліміту на продаж землі «в одні руки» з «космічних» 210 тисяч гектарів до 10 тисяч. У другому пункті цієї правки передбачена норма про продаж землі іноземцям тільки після референдуму. Примітно, що авторство обидвох правок належить трьом нардепам з фракції «Слуга народу» - Марині Нікітіній, Павлу Халімону та Артему Чорноморову.

Як відомо, підготовка законопроекту до другого читання відбувалась непросто. Під час засідання комітету з питань аграрної та земельної політики 18 грудня (яке затягнулось до ночі) виникла бійка між народними депутатами: з кулаками один на одного полізли нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, нардеп від фракції «Батьківщина» Вадим Івченко і нардеп від фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець. Під час бійки лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко почала розкидати матеріали законопроекту, який лежав на столі глави комітету.

Нардеп, ексчлен фракції «Слуга народу» Антон Поляков у себе в Telegram пише, мовляв, ходять чутки, що за голосування за законопроект членам фракції вже пропонують хабарі.

Проєкт закону, який нардепи розглянуть у другому читанні, передбачає:

Набувати право власності на землю сільгосппризначення можуть

громадяни України;

юрособи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками яких є лише громадяни України та/або держава та/або територіальні громади;

територіальні громади;

держава.

Продаж землі іноземцям

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму.

«У законопроєкті була прописана заборона купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійна, а тимчасова – до 1 січня 2024 року. Цей факт викликав протести у суспільстві. Після чого Володимир Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум», - коментував ситуацію міністр економіки Тимофій Милованов.

В одні руки

Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

«Як рахується обмеження? Наприклад, людина має 25% в компанії. Ця компанія є власником 8 тисяч гектарів землі. Тоді вважається, що людина володіє 1/4 від 8 тисяч, а це 2 тисячі гектарів. За цих умов людина зможе докупити ще 8 тисяч гектарів. При цьому, обмежень щодо пов’язаних осіб немає», - зазначив міністр Милованов.

Продаж землі банкам

У документі прописана можливість банків ставати власниками землі: тільки завдяки стягненню застави через невиплату кредиту. Обмеження в 10 тисяч гектарів на них не розповсюджуватиметься.

«Банки мають продати землю отриману як заставу протягом двох років. Якщо банки не продають землю протягом двох років, земля конфіскується. Держава виставляє землю на продаж, забирає витрати, і решту повертає банку», - пояснив міністр Милованов.

Як платити

Розрахунки, пов’язані зі сплатою ціни земельних ділянок, проводяться у безготівковій формі.

Кому ніколи не продадуть

За будь-яких умов, у тому числі у випадку схвалення на референдумі, забороняється право власності на земельні ділянки:

юрособам, учасниками або бенефіціарами яких є іноземці - на землі державної та комунальної власності, а також - на землі, виділені власникам паїв, і які розташовані ближче 50 км від держкордону України (крім держкордону, який проходить по морю);

юрособам, учасниками або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни РФ.

особам, які належали або належать до терористичних організацій;

юрособам, учасниками або бенефіціарами яких є іноземні держави;

юрособам, де неможливо встановити кінцевого бенефіціара;

юрособам, бенефіціари яких зареєстровані в офшорних зонах;

фізичним та юрособам, стосовно яких застосовані санкції;

юрособам, зареєстрованим у державах, включених до списку тих, які не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також не допускатиметься набуття права власності за відплатними договорами у разі відсутності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про ринок землі. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. Після цього нардепи внесли до законопроєкту понад 4 тисячі правок.