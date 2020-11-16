У Рівному найближчі вихідні зробили робочими через вибори мера

У Рівному 21–22 листопада оголосили робочими днями, щоб не допустити загрози зриву другого туру виборів міського голови

Влада Рівного оголосила найближчі суботу та неділю (21 і 22 листопада) робочими днями, незважаючи на «карантин вихідного дня».

Про це 16 листопада повідомив чинний мер Володимир Хомко, відповідне відео опублікувало видання «7 днів».

Хомко зазначив, що на ухвалення рішення вплинули протести підприємців, які відбувалися біля будівлі мерії, а також загроза зриву другого туру виборів міського голови через них.

Після цих вихідних ухвалять рішення про подальші карантинні обмеження.

У Рівному за крісло мера змагатимуться кандидат від партії «Рівне разом» Віктор Шакірзян (19,84%) і Олександр Третяк (16,93%), якого висунула «Європейська солідарність». Чинний мер міста Хомко не балотувався на новий строк.

2 листопада територіальна виборча комісія оприлюднила результат підрахунку 100% протоколів на місцевих виборах у Рівному. У другому турі за крісло міського голови будуть боротися Віктор Шакирзян від партії «Рівне разом» (у першому турі отримав 19,84% голосів) та Олександр Третяк від «Європейської солідарності» (16,93%).

До міської ради пройшли сім партій: «Європейська солідарність» (19,08%), «Рівне Разом» (14,15%), «Слуга народу» (12,74%), «Батьківщина» (7,96%), «Голос» (7,82%), «Свобода» (7,27%), «За майбутнє» (7,02%).

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