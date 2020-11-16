Нові обмеження: Швеція заборонила збиратись групами понад 8 людей

Попередня заборона була на збори для понад 300 людей

Премʼєр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що через погіршення ситуації із коронавірусом у країні обмежать збори до восьми осіб. Про це повідомляє Reuters.

«Це нова норма для всього суспільства. Не ходіть в спортзали, не ходіть в бібліотеки, не влаштовуйте вечері. Скасовуйте все», – заявив Левен.

У країні станом на 16 листопада зареєстровано 177 355 випадків коронавірусу, 6 164 летальних випадків. Рівень смертності на душу населення в країні, в якій проживає близько 10,2 мільйона осіб в кілька разів вище, ніж у її північних сусідів, але все ж набагато нижче, ніж в деяких великих європейських країнах, таких як Іспанія та Велика Британія.

Швеція ще на початку пандемії привернула міжнародну увагу своєю відповіддю на коронавірус. До самого кінця березня 2020 року Швеція не вводила ніяких обмежувальних заходів і тільки потім ввела «мʼякий» карантин – заборону на масові заходи чисельністю понад 50 осіб і відвідування будинків літніх людей; обмеження для закладів громадського харчування та дистанційне навчання для студентів. При цьому основний ідеолог «шведського карантину», головний епідеміолог країни Андерс Тегнелл, продовжував заявляти, що маски та поголовне тестування на Covid не потрібні. Лікарям фактично забороняли носити маски на роботі, а тести робили тільки пацієнтам з ускладненнями.

Зараз кількість хворих у Швеції знову зростає. Двадцятого жовтня було 882 нових випадки зараження – більше, ніж у будь-який день весни, і вдвічі менше, ніж на піку в червні.

Нагадаємо, що прем'єр Швеції пішов на карантин через коронавірус.

Як повідомлялося 4 листопада, міністр закордонних справ Угорщини Сіярто захворів на Covid-19.

Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

Також в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.