Порошенко – Зеленському: Зійдіть з екранів моніторів і рятуйте людей!

Колишній президент озвучив план порятунку України від коронакризи

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко представив план порятунку України від кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

Зокрема, політик звернувся до Володимира Зеленського з такими словами: «Ось вам готовий план. Не придумали свого – беріть та робіть чуже. Ви взяли на себе відповідальність за країну. І поки з вас її ніхто ще не зняв, якось несіть цю непосильну для вас ношу. Зійдіть з екранів і моніторів на грішну землю і рятуйте людей. Нам усім треба протриматися до вакцини, щодо випробувань якої є оптимістичні новини».

Отже, в першу чергу Порошенко вимагає припинити розкрадання коронавірусного фонду і спрямувати всі кошти на забезпечення медзакладів, страхування медиків, масове безкоштовне тестування громадян, підтримку підприємців.

«Ми подали законопроєкт, який зобов’язує відновити Фонд і залишок у 27 мільярдів гривень спрямувати винятково на боротьбу з ковідом. На безкоштовне тотальне тестування, як це робиться в Словаччині і Австрії, на безкоштовні ліки згідно медичних протоколів лікування цієї хвороби і на безкоштовні маски для тих, кому вони не по кишені. А 20 мільярдів вже витрачених не за призначення мають бути повернуті туди звідки їх вилучили весною – місцевому самоврядуванню, як цільова субвенція виключно для протидії ковіду», – зазначив Порошенко.

Він також закликав забезпечити у повному обсязі обіцяні 300% доплати медпрацівникам.

«Доплата означає, що в рази множиться уся ставка медика, задіяного у боротьбі з ковідом. Якщо вона 8000 гривень, то отримати він має 24000, а не дві-три тисячі доплати, як зараз. Бо своїм життям медики ризикують протягом усієї зміни», – наголошує Порошенко.

П’ятий президент заявив, що треба забезпечити перепідготовку лікарів і не допустити критичної нестачі медичних кадрів при подальшому зростанні числа хворих.

«Ліжка знайти й купити куди простіше, ніж підготувати фахівця, здатного надати дієву допомогу», – говорить Порошенко.

Також політик вимагає від чинної влади відкрити для загального доступу усі відомчі лікарні. Зокрема МВС, СБУ, «Укрзалізниці», Держуправління справами – знамениту «Феофанію».

«Вимагаємо забезпечити доступ кожного ліжка до кисню, насамперед за допомогою кисневих станцій та концентраторів. Вести окремий публічний статистичний облік реанімаційних ліжок із забезпеченням киснем», – зазначає Порошенко.

Лідер «ЄС» наголошує, що протягом кількох тижнів необхідно провести безкоштовне тотальне тестування. А заклади охорони здоров’я та освіти, пенсіонерів і багатодітні родини слід забезпечити безкоштовними масками і засобами дезінфекції.

«Слід продовжити на 2021 рік застосування податкової знижки для фізичних осіб та особливостей оподаткування юридичних осіб, які надають благодійну безкоштовну допомогу закладам охорони здоров’я на боротьбу з ковідом. Видатки родин на тести та лікування ковіду пропонуємо вираховувати з бази оподаткування фізичних осіб», – продовжує Порошенко.

За його словами, найближчими днями «Європейська солідарність» оприлюднить окремий план підтримки фізичних осіб-підприємців, малого та середнього бізнесу, які найбільшою мірою потерпають від різних карантинних обмежень.

«Всі запропоновані нами рішення мають бути ухвалені негайно, цього тижня, завтра у Верховній Раді», – закликав Порошенко.

«Влада не просто розтринькала кошти, які парламент виділив на боротьбу з ковідом, вона згаяла час, який вже не повернути ні за які гроші і людей з того світу вже теж не повернути», – додав він.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль завтра виступить у Раді. Глава уряду має звітувати з трибуни парламенту про ситуацію з коронавірусом у країні.

Зазначимо, що сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що карантин вихідного дня зменшив контакти між українцями, що є правильним кроком з боку влади України, оскільки зменшення контактів між людьми допомагає зберігати їхні життя.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Тогот ж дня повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома. Глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

12 листопада Зеленського і Єрмака шпиталізували у лікарню Феофанія, де вони перебувають й на сьогоднішній день.

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