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У росіян істерика: Зеленський заявив, що готовий вийти на ринг із Путіним (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У росіян істерика: Зеленський заявив, що готовий вийти на ринг із Путіним (відео)
Зеленський заявив про готовність вийти на ринг із Путіним
фото з відкритих джерел

Президент України готовий вирішити питання з кремлівським диктатором, як справжні мужики

Президент України Володимир Зеленський готовий вийти на ринг із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, щоб вирішити питання, як справжні мужики. Про це глава держави заявив в інтерв'ю для французького телеканалу LCI.

«Справжній мужик, якщо він хоче передати комусь повідомлення або якщо хоче набити йому морду – він робить це сам. Готовий хоч завтра на єдиноборство з Путіним», – додав президент.

У російських пабліках швидко поширилося відео із заявою Зеленського. Така пропозиція президента України викликала істерику у росіян. Вони почали писати гнівні коментарі та хвалити кремлівського диктатора.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що переговори з Росією можливі після визволення окупованих територій України. Однак вони мають бути на основі поваги. 

При цьому він переконаний, що президент РФ Володимир Путін не хоче миру.
 
«Я не впевнений, що він готовий робити висновки з тієї трагедії, яку він завдав Україні, світу, але насамперед своєму суспільству, своїй країні. Знаю, що деякі пропонують сісти з ним за стіл переговорів, але я не бачу, про що домовлятися», – сказав Зеленський.

Раніше Зеленський розповів, чи змінять хід війни ракетні удари РФ по Україні.

 

Теги: відео президент Володимир Зеленський путін

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