Перспективи війни в Україні: Путін увесь день провів у російському штабі

За даними Кремля, Путін ознайомився із роботою штабу, заслухав доповідь про ситуацію на фронті, а також провів нараду та окремі зустрічі з командувачами

Президент РФ Володимир Путін 16 грудня весь день працював в об'єднаному штабі родів військ, які залучені у війні проти України. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

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Він заслухав пропозиції командувачів щодо найближчих та середньострокових дій.

Як йдеться у повідомленні Кремля, Путін ознайомився із роботою штабу, заслухав доповідь про ситуацію на фронті, а також провів нараду та окремі зустрічі з командувачами.

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Відзначимо, Пентагон переконаний, що зима буде дуже динамічним періодом в Україні.

Раніше газета The Wall Street Journal розмістила на своїх сторінках публікацію, в якій повідомлялося про готовність глави Російської Федерації Володимира Путіна найняти главу Чечні Рамзана Кадирова для ліквідації президента України Володимира Зеленського.

Також повідомлялось, що вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.