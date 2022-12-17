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Путін поставив завдання до Нового року захопити весь Донбас – генерал

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін поставив завдання до Нового року захопити весь Донбас – генерал
Путін поставив важливе завдання своїй армії
фото з відкритих джерел

Українська армія потужно протидіє реалізації планів російського диктатора

Захоплення Бахмута на Донеччині є вкрай важливим для російського диктатора Володимира Путіна, оскільки це – питання його особистого престижу. На Новий рік окупанти планують захопити весь Донбас. Таку думку в інтерв'ю Obozrevatel висловив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005 році – 2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

За його словами, найбільш важливими для Росії у війні проти України є Донецький, Луганський, Запорізький та Херсонський напрями. При цьому у пріоритеті – повне захоплення Донбасу.

«Особливо важливе для них захоплення Бахмута. Тому що це вже не тільки реалізація військової стратегії із захоплення Донецької області, а й питання особистого престижу Путіна. Він неодноразово ставив завдання захоплення Бахмута та Донецької області в цілому, але цей план не реалізується, незважаючи на перекидання туди нових частин, «вагнерівців», спецназу, повітряно-десантних підрозділів та іншого», – констатував генерал.

Щоб досягти мети, агресор перекидатиме до Бахмутського району всі наявні сили, включаючи нову військову техніку, що зійшла з конвеєра. «Він додатково концентрує тут танки Т-90, нові БТР та ракетні системи», – уточнив Маломуж.

«У цьому регіоні Путін має намір реалізувати свої амбіції, показуючи російському суспільству, що він досягає цілей війни. До Нового року ставиться завдання захопити Донбас. Але українська армія потужно протидіє реалізації цих планів, тому, на мою думку, перспектив захоплення всього Донбасу немає», – підсумував він.

Як повідомлялося, у найближчій перспективі Україна потребує поставок зброї від західних союзників, яка призначена для здійснення наступальних операцій.

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Теги: Донбас Україна путін росія окупанти війна

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