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Чи змінять хід війни ракетні удари РФ по Україні – заява Зеленського

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чи змінять хід війни ракетні удари РФ по Україні – заява Зеленського
Під Києвом знищено понад 40 ракет терористів
фото з відкритих джерел

Сили протиповітряної оборони збили 60 ворожих ракет

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що Росії ще вистачить ракет для кількох масованих ударів, а нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб повертати своє.

Зеленський переконаний, хоч би на що розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил у цій війні.

Окремо відзначив роботу сил протиповітряної оборони.

«Сьогоднішній результат – 60 збитих ракет. Всі повітряні команди – Центр, Південь, Схід та Захід були активними. А особливо ефективними були бійці 96-ї зенітно-ракетної бригади, які захищають Київщину. У небі центральних областей країни та під Києвом знищено понад 40 ракет терористів. Я дякую вам, воїни», – сказав Зеленський.

Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України. 

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Наразі повністю знеструмлено Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання. 

Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію. 

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Теги: ракета обстріл Україна ЗСУ росія війна Володимир Зеленський

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