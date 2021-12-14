Кіберполіція зупинила діяльність Covid-шахрая (відео)
Жителя Київщини викрили у збуті підробленої медичної документації
Співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Київській області зупинили діяльність 34-річного жителя міста Ірпінь.
Правопорушник в Інтернеті рекламував послуги з виготовлення підроблених медичних довідок. Фейкову документацію, зокрема і Covid-сертифікати, він виготовляв самотужки. Клієнти фігуранта не проходили жодних медичних оглядів чи процедур, повідомляє відомство.
Встановлено, що фігурант створив сайт і канали у месенджерах, де пропонував виготовлення та продаж медичних довідок різних форм, зокрема міжнародних Covid-сертифікатів.
Замовники довідок не проходили жодних медичних оглядів чи процедур, а лише надавали свої дані для оформлення підроблених документів. Вартість довідки про «проходження» профогляду стартувала від 200 гривень, підроблений Covid-сертифікат коштував 800 гривень.
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