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    Кіберполіція зупинила діяльність Covid-шахрая (відео)

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    Замовники довідок не проходили жодних медичних оглядів чи процедур - Кіберполіція зупинила діяльність Covid-шахрая (відео)
    Замовники довідок не проходили жодних медичних оглядів чи процедур
    фото: npu.gov.ua

    Жителя Київщини викрили у збуті підробленої медичної документації

    Співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Київській області зупинили діяльність 34-річного жителя міста Ірпінь.

    Правопорушник в Інтернеті рекламував послуги з виготовлення підроблених медичних довідок. Фейкову документацію, зокрема і Covid-сертифікати, він виготовляв самотужки. Клієнти фігуранта не проходили жодних медичних оглядів чи процедур, повідомляє відомство.

    Встановлено, що фігурант створив сайт і канали у месенджерах, де пропонував виготовлення та продаж медичних довідок різних форм, зокрема міжнародних Covid-сертифікатів.

    Замовники довідок не проходили жодних медичних оглядів чи процедур, а лише надавали свої дані для оформлення підроблених документів. Вартість довідки про «проходження» профогляду стартувала від 200 гривень, підроблений Covid-сертифікат коштував 800 гривень.

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    Теги: лікар Ірпінь щеплення вакцинація послуги
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    Кіберполіція зупинила діяльність Covid-шахрая (відео)