Справа Саакашвілі: прокуратура Грузії висунула підозру ексначальнику поліції Одещини

За версією слідства, саме Лорткіпанідзе розробив маршрут повернення Саакашвілі до Грузії

У справі Михайла Саакашвілі про незаконний перетин кордону грузинські прокурори висунули підозру колишньому керівнику поліції Одеської області Георгію Лорткіпанідзе. Про це пише News Georgia з посиланням на коментар прокурора Лерона Вепхвадзе

«Прокуратура Грузії за допомогу громадянину України Михайлу Саакашвілі в незаконному перетині державного кордону Грузії почала кримінальне переслідування стосовно колишнього заступника міністра внутрішніх справ Георгія Лорткіпанідзе», – заявив прокурор.

Про підозру колишньому поліцейському повідомили заочно. За цією статтею йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

За версією слідства, саме Лорткіпанідзе розробив маршрут повернення Саакашвілі до Грузії. Прокурори твердять, що Лорткіпанідзе у квітні зустрівся з іншим спільником Елґуджою Цомая й домовився, що він перевезе Саакашвілі на власній автівці з причепом.

Далі в середині вересня Лорткіпанідзе, за даними прокурорів, попросив Цомая приїхати до України на своїй вантажній автівці. 26 вересня Саакашвілі привезли на автівці Лорткіпанідзе до Чорноморська, де він заховався у вентиляційному каналі вантажівки Цомая. Далі автівка з Цомая й Саакашвілі в сховку рушила на поромі Vilnius до Грузії.

29 вересня автівку в порту Поті впустили до Грузії. Наразі Лорткіпанідзе мешкає в Україні.

До слова, Саакашвілі знову відмовився від лікування.

Нагадаємо, лікарка Саакашвілі назвала причину прийому політиком психотропних препаратів.

Раніше лікар заявила про «фармакологічне катування» Саакашвілі.

Також консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад.

Крім того, МОЗ Грузії вважає, що Саакашвілі не потребує лікування за кордоном.