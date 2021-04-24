У Сенаті США з’явився законопроєкт на підтримку релігійної свободи в Україні

Акт містить положення, які вимагають від президента США реагувати на особливо серйозні порушення свободи віросповідання на окупованій Росією території українського Криму

Двопартійна група сенаторів США ініціювала новий законопроєкт «Акт на підтримку релігійної свободи в Україні», який переслідуватиме спроби окупаційної російської влади обмежувати свободу віросповідання в Криму та на сході України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Гельсінської комісії США.

«Нинішні репресії Кремля на (окупованій – ред.) території України відображають потворну послідовність радянських часів, коли вірян переслідували за їхнє релігійне віросповідання», – заявив у цьому зв’язку один з авторів законопроєкту сенатор–республіканець Роджер Вікер.

Він підкреслив, що Володимир Путін та його ставленики «повинні відчути реальні наслідки» за жорстокі спроби обмежити релігійну свободу українців, які потерпають від російської окупації.

Інша авторка документа, сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін, зі свого боку, наголосила що цей законопроєкт дозволить притягнути Кремль до відповідальності.

«У Конгресі існує нагальна двопартійна потреба продемонструвати підтримку Україні в протидії жорстокості Путіна, в тому числі його варварським нападкам на мирні релігійні громади», – підкреслила сенаторка від демократів.

Акт на підтримку релігійної свободи в Україні містить положення, які вимагають від президента США реагувати на особливо серйозні порушення свободи віросповідання на окупованій Росією території українського Криму та частини Донецької та Луганської областей. Законопроєкт підтверджує, що політика США полягає в тому, щоби «ніколи не визнавати незаконної спроби анексії Криму урядом РФ або відокремлення будь–якої частини української території за допомогою військової сили».