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    Байден домовився з Ердоганом про зустріч в червні

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    Байден домовився з Ердоганом про зустріч в червні - Байден домовився з Ердоганом про зустріч в червні
    Байден домовився з Ердоганом про зустріч в червні
    Фото: з відкритих джерел

    Білий дім оголосив про перші закордонні поїздки Байдена

    Президент США Джозеф Байден під час телефонної розмови з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом домовився про проведення двосторонньої зустрічі на полях саміту НАТО в червні цього року. Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

    «Лідери домовилися провести двосторонню зустріч на полях саміту НАТО в червні, щоб обговорити весь спектр двосторонніх і регіональних питань», – йдеться в повідомленні.

    Згідно із заявою Білого дому, під час розмови Байден висловив зацікавленість в конструктивних двосторонніх відносинах «з розширеними сферами співпраці і ефективним врегулюванням розбіжностей».

    Раніше сьогодні Білий дім оголосив про перші закордонні поїздки Байдена. Так, американський президент відправиться в Сполучене Королівство і Бельгію в червні 2021 роки для участі в саміті «групи семи» і саміті НАТО.

    Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.

    До слова, колишні президенти Сполучених Штатів Барак Обама та Дональд Трамп не були в Україні жодного разу. Водночас в адміністрації Обами Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні шість разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.

    Теги: США Джозеф Байден НАТО Барак Обама Дональд Трамп президент час
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