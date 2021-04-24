  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Кравчук назвав умову для приїзду Зеленського до РФ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський запропонував Путіну зустрітися &laquo;в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна&raquo;. Путін відреагував - Кравчук назвав умову для приїзду Зеленського до РФ
    Зеленський запропонував Путіну зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна». Путін відреагував
    Фото з відкритих джерел

    Кравчук зазначив, що Зеленський за два роки війни на Донбасі був 22 рази, водночас Путін – жодного

    Президент РФ Володимир Путін запрошує президента України Володимира Зеленського для того, щоб поговорити про двосторонні відносини, однак це має бути тільки коли закінчиться війна та території повернуться в склад України.

    Про це в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера» заявив президент України (1991-1994) Леонід Кравчук.

    «Наша позиція має бути такою: поки іде війна, поки Росія – агресор і активно руйнує відносини, і мови бути не може про відновлення, або більш точні відносини між Росією та Україною», – сказав Кравчук.

    Він зазначив, що Зеленський за два роки війни на Донбасі був 22 рази, водночас Путін – жодного.

    «Він бачить руйнацію і бачить, що там відбувається. Путін не знає і не бачить. Ось він каже: я приїду, ми зустрінемося в будь-якій точці Донбасу і він побачив би наслідки його політики. Але він каже: ні, ми цього питання не обговорюємо, нехай це питання Україна обговорює з «ДНР» та «ЛНР», – зауважив Кравчук.

    Тому мова про двосторонні відносини може бути тільки в тому випадку, коли закінчиться війна на Донбасі та коли території повернуться в склад України.

    Напередодні Путін відреагував на пропозицію президента України зустрітися на Донбасі. Він порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.

    «Що ми хочемо обговорювати на цій зустрічі? Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді, в першу чергу, керівництво України має зустрічатися з керівниками «республік», а вже потім обговорювати проблеми з представниками третіх країн. Якщо мова про двосторонні відносини, то ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», – відповів Путін.

    Читайте також:

    Теги: Росія Донбас ДНР ЛНР війна Путін Леонід Кравчук Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies