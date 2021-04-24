Кравчук назвав умову для приїзду Зеленського до РФ

Кравчук зазначив, що Зеленський за два роки війни на Донбасі був 22 рази, водночас Путін – жодного

Президент РФ Володимир Путін запрошує президента України Володимира Зеленського для того, щоб поговорити про двосторонні відносини, однак це має бути тільки коли закінчиться війна та території повернуться в склад України.

Про це в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера» заявив президент України (1991-1994) Леонід Кравчук.

«Наша позиція має бути такою: поки іде війна, поки Росія – агресор і активно руйнує відносини, і мови бути не може про відновлення, або більш точні відносини між Росією та Україною», – сказав Кравчук.

Він зазначив, що Зеленський за два роки війни на Донбасі був 22 рази, водночас Путін – жодного.

«Він бачить руйнацію і бачить, що там відбувається. Путін не знає і не бачить. Ось він каже: я приїду, ми зустрінемося в будь-якій точці Донбасу і він побачив би наслідки його політики. Але він каже: ні, ми цього питання не обговорюємо, нехай це питання Україна обговорює з «ДНР» та «ЛНР», – зауважив Кравчук.

Тому мова про двосторонні відносини може бути тільки в тому випадку, коли закінчиться війна на Донбасі та коли території повернуться в склад України.

Напередодні Путін відреагував на пропозицію президента України зустрітися на Донбасі. Він порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.

«Що ми хочемо обговорювати на цій зустрічі? Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді, в першу чергу, керівництво України має зустрічатися з керівниками «республік», а вже потім обговорювати проблеми з представниками третіх країн. Якщо мова про двосторонні відносини, то ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», – відповів Путін.