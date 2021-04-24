Слова Путіна про «Д/ЛНР» означають вихід Росії з Мінських угод — Резніков

Резніков додав, що Путін — президент країни-учасниці ТКГ і «нормандської четвірки» — назвав так звані ДНР і ЛНР суб'єктами, що означає відмову від Мінських угод

Президент Росії Володимир Путін у своїй заяві про переговори з українським президентом Володимиром Зеленським фактично визнав «ДНР» і «ЛНР», що означає вихід Росії з Мінських угод.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

«[З вуст Путіна] ми почули офіційне визнання двох квазіформувань окупаційних режимів з відповідними абревіатурами… По суті, це вихід з Мінських угод, тому що там немає такого поняття — є ОРДЛО України. До цього моменту всі представники Росії казали, що це Україна. Путін їх [так звані Д/ЛНР] визнав… це означає, що ми почули заяву про вихід з Мінських угод», — пояснив Резніков.

За словами міністра, це його позиція як юриста. Резніков додав, що Путін — президент країни-учасниці ТКГ і «нормандської четвірки» — назвав так звані ДНР і ЛНР суб'єктами, що означає відмову від Мінських угод.

Він має намір запропонувати, щоб МЗС України звернулось з нотою до МЗС РФ і уточнило, що мав на увазі глава Кремля.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».

Зеленський заявив, що українська армія готова до нападу. Втім, Україна, за його словами, не хоче війни.

Президент Росії Володимир Путін під час звернення до Федеральних зборів сказав, що РФ має свої інтереси в межах міжнародного права. За його словами, Москва завжди «знайде шлях відстояти свою позицію». Путін заявив про те, що не хоче спалювати мости з країнами Заходу, водночас пригрозив країнам.

Нагадаємо, 22 квітня відбувається зустріч Путіна із Лукашенком. Вони обговорять «спільне реагування на актуальні виклики і загрози, обміняються думками щодо теми міжнародного порядку денного, ситуації в регіоні».